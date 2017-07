Lorenzatti: “esto es algo inexplicable”

Todavía continúa en boca de todos la histórica clasificación de Florida de Clucellas a los octavos de final de la Copa Santa Fe al dejar en el camino a Ben Hur, el sábado pasado nada más ni nada menos que en el estadio Parque y cuando al partido no le quedaba nada. Ese bombazo de Pablo Andretich que clavó en uno de los ángulos de Marcos Cordero para poner el 1 a 1, desató la euforia y la algarabía de todo el pueblo de Plaza Clucellas, que en buen número se acercó a nuestra ciudad a acompañar al equipo, que sigue sorprendiendo a propios y extraños en esta competencia. Este humilde equipo de Liga, que hace dos años jugaba en el Grupo B, en silencio se fue haciendo grande. El año pasado fue subcampeón de Primera A, lo que le valió jugar este certamen provincial, donde en su primera incursión está dando que hablar. Dejó en el camino a los rafaelinos Peñarol y Ferro, a Libertad de Villa Trinidad y ahora a la BH, el reciente campeón liguista y que compite en el Federal B.

“Este es un momento histórico del club. Somos un grupo humilde que deja todo en cada partido. El pueblo nos ha acompañado en gran número en la cancha de Ben Hur, donde teníamos las de perder. Pero hicimos un planteo inteligente y creo que era injusta la eliminación. Gracias a Dios pudimos empatar sobre la hora y estamos más que felices con este logro”, relató Lucas Lorenzatti, uno de los volantes de la “Flora” a LA OPINION luego del 2 a 1 global ante el Lobo que le permite, en los octavos de final, enfrentar a otro grande de Rafaela como lo es Atlético.

Igualmente, fueron sensaciones encontradas para el jugador, una de las figuras de la serie que generó la jugada del empate y se formó como futbolista precisamente en la BH. “Haber logrado esto ante Ben Hur, que tiene un equipazo, no tiene nombre. En lo personal, estoy muy contento, pero a la vez también estoy algo dolido, porque como todos saben, soy hincha de Ben Hur, es como mi segunda casa y quiero mucho a esa institución. Pero ahora me toca festejar con este equipo de Clucellas que es mi hogar”.

Acerca de lo que se viene, que es la Crema, que viene de perder la categoría en Primera, y de la revolución que hay en su pueblo, el ex 9 de Julio acotó que “no hay palabras para explicar todo lo que vivió el pueblo en la previa a este encuentro y lo que está viviendo ahora. Esto también es un premio para nosotros, porque ponemos mucha humildad y sacrificio en cada partido, ya que estamos peleando dos torneos a la vez. Estos jugadores no jugamos por nada, solamente por el orgullo y la camiseta. Pero gracias a Dios, a veces el fútbol hace justicia y hoy -por el sábado- se nos dio. Todos hicimos un buen partido y merecíamos la clasificación. Superamos ya 4 fases y uno soñaba con este momento, que indudablemente no estaba en los planes de nadie. Todavía no caigo de haber pasado esta instancia, pero no tengo dudas de que ir a jugar al Monumental contra Atlético va a ser algo increíble.



LA EMOCION DE

DIEGO PRIOLO

Diego Priolo, el entrenador de Florida, como no podía ser de otra manera se mostró muy emocionado al término del 1 a 1. Y con mucha felicidad en el rostro habló con la prensa en la zona de vestuarios, donde comentó que “estoy satisfecho porque hicimos un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, donde generamos algunas chances claras de gol. Y tras un error nuestro en el fondo, ellos se encontraron con el gol. La idea era no meternos tan atrás y hasta ahí teníamos controlado el trámite y más con una defensa con varias bajas importantes, como las de Húbeli, Giacomino, Domínguez. Pero estos chicos los pudieron reemplazar muy bien y siempre respetaron nuestra idea a pesar del gol. Igual, en todo momento fuimos a buscarlos. Pero el fútbol es impredecible y a veces de ayuda a resolver un partido, y más cuando al minuto se nos lesionó Alan Borda Bossana -posible rotura de ligamentos en la rodilla- para controlar a Mathier, que es un buen jugador y nos estaba complicando con sus subidas. Por suerte, en una de las últimas, Andretich la clavó al ángulo y somos merecedores de esta clasificación, porque en los dos partidos fuimos superiores”. Por último, el DT destacó que “esto es algo impensado para todos. Nunca pensamos en llegar hasta acá. Ya Peñarol era todo un tema, al igual que Ferro, que tienen buenos equipos. Por suerte nos fue bien en los penales y pudimos sumar jugadores de jerarquía, como Andretich, para esta clase de partidos. Sino es imposible poder llegar lejos. Después Villa Trinidad fue algo más accesible y Ben Hur es un monstruo para nosotros, donde se lo mire. Ahora estamos ahí y vamos a tratar, ante Atlético, de ser dignos, más que nada”.