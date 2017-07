Bonino – Pascual: fuerte apuesta de Cambiemos

El actual concejal y la ex dirigente del PDP encabezan una lista con mayoría de mujeres, que pretenden profundizar el trabajo que vino realizando el PRO en Rafaela. Para Bonino la posibilidad de renovar es una “gran responsabilidad”. Pascual se mostró “convencida” en apoyar esta “instancia de cambio”.

La agrupación Cambiemos, que representa al oficialismo a nivel nacional, participará por primera vez de una instancia electoral a nivel local en nuestra ciudad. Dos propuestas dirimirán en las PASO del próximo mes las cuales competirán en octubre por las bancas disponibles en el Concejo Municipal y una surge desde el corazón del PRO, que viene dando duras batallas en el electorado rafaelino.Con Raúl “Lalo” Bonino, actual concejal y uno de los dirigentes de mayor crecimiento en los últimos años, como primer candidato, Cambiemos buscará no sólo mantener los 3 representantes en el recinto legislativo de nuestra ciudad sino que además, en este caso, apostará a ampliar su territorio político.Para eso convencieron a Marta Pascual, quien hasta hace algunas semanas era principal exponente del Partido Demócrata Progresista ahora secundará a Bonino, en uno de los “pases” más rimbombantes del proceso de armado.La lista, que además integran Claudia Galguinal, Andrea Garetto, Franco Pons, Pamela Perino, Adriana Seno y Analía Schreter, fue presentada por Martín Tenorio en un hotel céntrico de la ciudad, en un acto que tuvo una buena convocatoria de dirigentes y familiares.En charla con LA OPINION Bonino reconoció que hay algo de presión en esta campaña, aunque remarcó que “más que nada es una responsabilidad. De tratar de renovar, de ampliar en una banca más nuestro espacio Cambiemos, de representar un gobierno nacional que hoy en día tiene muchos compromisos a nivel social, enfrentando desafíos, pasando por momentos buenos y momentos malos”.Hace varios meses tanto Bonino como Hugo Menossi manifestaron el deseo de tener a Marta Pascual entre sus filas. Luego de todo lo que transcurrió y ya con la dirigente del PDP dentro de la lista de Cambiemos, el actual concejal puntualizó que “es la satisfacción de concretar algo que sabíamos que se iba a dar. Fueron muchas charlas que se realizaron, tanto con el PDP como con el radicalismo, para lograr ir todos dentro de Cambiemos. Algo que terminó dándose, no por el camino que uno tenía pensado, pero satisfechos por eso”.En tanto consultamos a Marta Pascual sobre la apuesta personal que realizó al aceptar este desafío, que la dirigente catalogó como “una gran responsabilidad. Desde 2015 y mucho antes aún cuando se venía perfilando la candidatura de quien hoy es nuestro Presidente, siempre aposté a ese cambio. Salir del gobierno corrupto que estábamos viviendo, la destrucción de la Nación, de sus instituciones, de todo lo que veníamos observando. Creo que el triunfo de Macri fue casi atentando a la ley de la gravedad política que existe. Porque fue una sorpresa muy agradable realmente. Nunca tuve dudas de apoyar esa instancia de cambio y así lo manifesté siempre”.Sobre sus primeros momentos dentro del grupo de trabajo del PRO, conformando Cambiemos en este caso, Marta contó que “fue como si hubiésemos estado trabajando juntos desde hace algunos años. Les tengo que agradecer enormemente la confianza que ellos han depositado en mí, me sentí muy cómoda desde el minuto cero”.