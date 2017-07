Sufrida victoria logró Del Potro

LONDRES, 5 (AFP-NA). - El tenista argentino Juan Martín Del Potro necesitó siete bolas de partido y más de 3 horas para imponerse en Wimbledon al australiano Thanasi Kokkinakis, 486º del mundo, mientras que Facundo Bagnis fue eliminado por el moldavo Radu Albot. Del Potro, 28 años, 29º cabeza de serie, se impuso por 6-3, 3-6, 7-6 (7/2) y 6-4, y se medirá en segunda ronda al letón Ernests Gulbis.El de Tandil siempre se clasificó a la segunda ronda en sus ocho participaciones en Wimbledon, contando la actual. El argentino llegaba a Wimbledon sin haber disputado ni un encuentro en hierba esta temporada, en la que no ha ganado ningún torneo pero alcanzó las semifinales del Delray Beach. En Roland Garros llegó a tercera ronda.El año pasado, en un celebrado regreso a un torneo del Grand Slam después de dos años y medio de ausencia por tres operaciones en la muñeca, alcanzó la tercera ronda, eliminando a Stan Wawrinka y cayendo finalmente ante Lucas Pouille. El ganador del US Open de 2009 alcanzó las semifinales de Wimbledon en 2013, cayendo ante Novak Djokovic. Dos veces medallista olímpico -bronce en Londres-2012 y plata en Rio-2016-, Del Potro contribuyó decisivamente al triunfo de Argentina en la Copa Davis de 2016.Kokkinakis, por su parte, aspiraba a los 21 años a volver a ganar un partido en un torneo del Grand Slam, algo que no conseguía desde Roland Garros en 2015.Por su parte, Facundo Bagnis -107 del ranking mundial- fue eliminado en primera ronda con el moldavo Radu Albot, en el partido que se completó tras ser suspendido el lunes por falta de luz. Bagnis, de 27 años, perdió por 4-6, 6-4, 7-6 (11/9) y 7-6 (7/3), en la tercera participación del tenista de Rosario en Wimbledon, donde siempre cayó en su debut. El Torneo de Wimbledon (Londres) se disputa sobre hierba y reparte 14.840.000 libras (16.919.860 euros) en premios.FERNANDEZ, PRIMER ARGENTINO LIDEREl cordobés Gustavo Fernández se transformará el próximo lunes en el nuevo número 1 del mundo en el ranking de tenis adaptado, convirtiéndose en el primer argentino en llegar a ese logro en este deporte, incluida su versión convencional. Fernández, abanderado en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, llegará a la cima del ranking con 23 años y luego de una mitad de año increíble en cuanto a resultados.Es que se consagró en el Abierto de Australia y fue finalista en el polvo de ladrillo de Roland Garros, los dos primeros Grand Slam de la temporada. Además, se quedó con el Super Series de Francia y los torneos de Melbourne, Corea y L Ille De Ré.