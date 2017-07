Ecos de las patronales

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - Para finalizar con los festejos del Santo Patrono San Pedro, que este año no pudo ser sacado para la procesión, que tuvo una concurrencia masiva a la iglesia local en un día lluvioso y frío, los organizadores tienen programado el viernes 7 otro campeonato de truco en el Bar Levrand donde la semana pasada tanto truco y bochas al campo tuvo una aceptable cantidad de participantes, teniendo en cuenta que gracias a los nuevos sistemas de diversión a los chicos ya casi como que no les interesan estas actividades.

El sábado 8, en el SUM Los Colonizadores, se realizará a partir de las 21 hs. una cena y baile con la actuación de "Gustavo y el grupo montaje".

Durante la cena se anuncia un emotivo acto, nunca antes realizado ni en Palacios ni en la región. Se trata de un homenaje a los habitantes mayores de 80 años a quienes se agasajarán y se les agradecerán en vida lo hecho por la localidad en una forma de recuperar el pasado para entender el presente y proyectar el futuro según anuncian desde la comuna.

Por último destacar a los organizadores, miembros de la Capilla San Pedro, Escuela Francisco Ramírez y Escuela rural Manuel de Sarratea.

La nota negativa la dieron las autoridades del Club Unión de Palacios, a quienes se los llamó en varias oportunidades para invitarlos a participar no dando señales de vida, cuando por problemas de elecciones un grupo decidió separarse de la comunidad como si fuesen de otro pueblo dando muestras de la inmadurez intelectual que tienen algunas personas que están al frente de nuestras instituciones como en este caso.

Para finalizar el día 9 de julio se hará una feria de artesanos, mateada, música, juegos.