"Es su decisión y no me molesta"

En el lanzamiento de anoche, no estuvo presente la presidenta del partido, Alejandra Sagardoy. Sabido es que Sagardoy decidió acompañar a otro candidato del partido, como lo es Leonardo Viotti y ante la pregunta de LA OPINION sobre esta decisión de no estar en el lanzamiento, el médico dijo: "Alejandra optó por acompañar a este otro candidato y es una decisión personal de ella. Hasta ese punto me había acompañado, pero son decisiones personales. No me molesta en absoluto que lo haga porque nuestra voluntad es que el que nos acompañe esté convencido de lo que hace y estamos agradecidos. Si aporta en otro sector, y bueno... en política a veces se va y se viene y así se crece y la diversidad de opiniones vale porque es rica", dijo Rolando sobre la presidenta del partido.