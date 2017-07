ACTIVA: transformando ideas en proyectos

El pasado sábado 1º de julio se llevó a cabo en la Universidad de la Mediana y Tercera Edad (UMTE) el quinto módulo del Programa ACTIVA, denominado "Activá a gestionar en la práctica", con el objetivo de profundizar el contenido dado sobre la elaboración de los proyectos que serán expuestos en el cierre del programa.La disertación estuvo nuevamente a cargo del Licenciado en Economía, Mario Garrappa, quien en un primer momento retomó algunos conceptos claves tales como el análisis FODA, los niveles de la planificación, el árbol de problemas, entre otros. Luego continuó trabajando, a través de una guía que fue entregada a los jóvenes, sobre las partes que componen un proyecto y los pasos a seguir para su elaboración.Luego fue el turno de los tutores del programa, quienes solicitaron a los grupos que se dividan según los temas de interés y debatieran en torno a la definición concreta del problema. De esta forma quedaron definidas las siguientes áreas temáticas: adultos mayores, comunicación, niñez, género e inclusión digital.Entre los testimonios de los participantes, planteó Lucas Orellano: "Estuvo bueno el módulo porque vimos cómo iniciar un proyecto, tener metas determinadas y también aprendimos a que no solo podemos quedarnos con el proyecto final sino que a través de ese pueden como consecuencia surgir otros proyectos".Por su parte, comentó Atenas Brizuela: "Con respecto al módulo, los pasos que se enseñan para desarrollar un proyecto es exactamente lo mismo que en el ámbito universitario. Por ahí lo nuestro no contempla un presupuesto. El proyecto académico es solo conocimiento científico por eso esto sí me parece interesante: los recursos que uno tiene y los que se necesitan y tampoco aplicamos la evaluación del proyecto que acá el profesor nos enseñó. En un futuro proyecto me interesaría tratar la perspectiva de género desde el mundo laboral".Durante la jornada, también se hizo presente Gustavo Mondino, director artístico del Festival de Teatro de Rafaela, quien acercó a los jóvenes la invitación al Festival presentando las diferentes propuestas que hay para este año.El próximo módulo, "Activá a conectar", se realizará en la biblioteca del Centro Empleados de Comercio, el día 5 de agosto, luego de un receso en el cual los jóvenes deberán seguir avanzando con el armado del proyecto.