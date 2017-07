Desde el lunes 3 de julio, ya no es necesario para los beneficiarios de pensiones por viudez presentar la documentación completa que avale el trámite de sus haberes.Anteriormente, Anses había pedido que cada pensionado se presentara para actualizar sus datos en las bases del organismo y acudieron alrededor de 8.000 personas para validar sus datos; en todos los casos se corroboró que estaban correctos.La novedad es que el pedido de información ya se dio por terminado y, para quienes no se hicieron presentes en Anses, no es necesario hacerlo y no tendrán ninguna consecuencia sobre sus haberes previsionales.