Habilitarán la primera etapa del acueducto Desvío Arijón

En ocasión de anunciarse el pasado 26 de junio en la ciudad de Santa Fe, la confirmación del préstamo de 80 millones de dólares del Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo para comenzar la construcción de la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón que llegará a Rafaela, como así también el llamado a licitación con apertura de sobres de ofertas para el 23 de agosto, se había también deslizado la posibilidad de habilitar el primer tramo de ese mismo acueducto que va desde la toma en Desvío Arijón hasta la ciudad de Santo Tomé en un plazo muy breve, el cual ahora ha quedado confirmado para dentro de un mes aproximadamente, es decir, entre fines de junio o julio o comienzos de agosto.La confirmación estuvo a cargo del secretario provincial de Aguas y Saneamiento, Cristian Martínez, destacando asimismo que la obra está finiquitada en su totalidad, restando sólo realizar las pruebas correspondientes para luego poner el acueducto en funcionamiento y abastecer de agua potable no sólo a Santo Tomé sino también a la propia localidad de Desvío Arijón y también a Sauce Viejo.Queda en cambio por definir, en este plazo de un mes, además de la prueba referida, la resolución sobre la distribución domiciliaria en Santo Tomé, ya que se utilizará la actual red de distribución sin ninguna clase de modificaciones, la cual pasará a recibir el agua proveniente del río Coronda en lugar de la que recibe actualmente.La ciudad santotomesina cuenta con unas 22.500 conexiones domiciliarias de agua, estimándose que con el abastecimiento del acueducto y por el sistema de la red actual serán asistidas unas 18.000 conexiones, quedando las restantes para más adelante. Para ello antes deberán ser habilitadas en primera instancia la Cisterna Norte y posteriormente la Cisterna Sur, mediante las cuales se abastecerá a los 7 tanques de agua existentes en la ciudad, en Monseñor Zazpe, Libertad, San Martín, Loyola, General Paz, Adelina Oeste y Adelina Este.La Cisterna Norte tiene una capacidad de 12.000 metros cúbicos -12 millones de litros-, cubriendo unas 12.000 conexiones. En tanto la Cisterna Sur tiene capacidad de recepción de 8.000 metros cúbicos, pudiendo cubrir unas 6.000 conexiones. De tal modo quedarán así asistidas las 18.000 conexiones mencionadas, de las 22.500 existentes en la ciudad. Las 4.500 restantes no es que queden afuera del servicio, sino que se incorporarán al sistema dentro de un tiempo, una vez que se construya una tercera cisterna.Se deja constancia que el agua que empezarán a recibir Desvío Arijón, Sauce Viejo y Santo Tomé, que son las asistidas por la primera etapa del acueducto, al ser tomada del río tendrá mucha más calidad que la actual, puntualizándose que esta última si bien es potable porque cumple con los fundamentos de laboratorio y todos los requisitos que exige el ENRESS, es un agua pesada, con mucha sal y nitrato, además de provocar incrustaciones y sarro, sosteniéndose que "no afecta a la salud humana cualitativamente, pero es muy inferior a la que proveerá el acueducto, porque este toma el agua del río, que es superficial y no subterránea".Con relación al período de prueba que se avecina, según lo puntualizó el funcionario Martínez al diario "El Litoral", el mismo durará unos 15 días, para posteriormente proceder a todo el limpiado de las cisternas para que reciban el almacenamiento de agua. Durante ese tiempo será bombeado líquido a las cámaras de inspección, en las que se encuentran las válvulas de limpieza.Reiteramos que el 23 de agosto serán abiertos los sobres con las ofertas para iniciar la construcción de la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón, que vendrá desde allí a Rafaela, asistiendo además a otras localidades cercanas a su traza como Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Centro, Sa Pereira (todas del departamento Las Colonias), y Aurelia Sur, Susana y Rafaela (departamento Castellanos), estando prevista una tercera etapa posterior para llegar hasta la ciudad de Sunchales.En este caso se dispondrá del préstamo de 80 millones de dólares de Abu Dhabi -a 15 años con tasa del 5%- con el cual se podrá financiar la mitad de la obra, estando dispuesto que la segunda mitad se afronte con recursos del tesoro provincial. Esto último fue confirmado por el gobernador Miguel Lifschitz, quien además sostuvo que de darse cumplimiento a todas estas instancias previas es muy probable que antes que concluya 2017 se pondrán en marcha los trabajos, y como el plazo de obra será de 24 meses, existe la posibilidad que antes de terminar 2019 se pueda concluir el acueducto hasta Rafaela.Sin dudas una de las obras más esperadas por los rafaelinos, ya que será la solución integral y definitiva para la falta de agua que ocurre todos los veranos y desde hace mucho tiempo, que es cuando la demanda alcanza sus picos mayores.El acueducto Desvío Arijón integra el sistema de acueductos previsto en el Plan Estratégico Provincial, que implica la construcción de un total de 11 tendidos que llevarán agua a todo el territorio santafesino, con tomas en los cursos de agua, en especial el río Paraná.