Es inminente la colocación del nuevo mástil de la ciudad

La ciudad toda aguarda la colocación del nuevo mástil central, que reemplazará a aquel que sucumbió en la gran tormenta desatada el primer día del año. Se trata de un emprendimiento netamente rafaelino, con aportes loables de profesionales y empresas de nuestra localidad, para colocar el nuevo mástil también en el corazón del Bv. Santa Fe y frente a la Jefatura.En la jornada de ayer se realizó un encuentro entre las distintas partes intervinientes, que se desarrolló en instalaciones de la empresa VMC. Su propietario, Marcelo Modenesi, su hija Mariana y el ingeniero Rodolfo Avalos, a cargo de la construcción del nuevo mástil, recibieron al intendente Luis Castellano, al senador nacional Omar Perotti a la ingeniera Bárbara Chivalero, de la secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Rafaela, y el ingeniero Marco Boidi, de la empresa Geotecnia y Cimientos, que donó los cálculos del proyecto y mano de obra para la construcción del pilote.Sobre esta unión de esfuerzos Marcelo Modenesi expresó que "es una gran satisfacción para nuestra empresa y nuestra gente; la ciudad vivió un hecho dramático: hubo muchas necesidades y muchas personas perdieron sus cosas". Además el titular de VMC manifestó que "nosotros vemos el mástil como un emblema, pero también lo vemos como un elemento metalúrgico que nosotros estamos acostumbrados a hacer: nuestra empresa suelda caños"."Lo vimos más cerca que cualquier otra empresa; además, no queríamos que el mástil de nuestra ciudad quedase en manos de una empresa de afuera", afirmó el empresario. "Primero nos imaginamos la complicación de la gestión pública y del cuidado de los fondos públicos, un proceso licitatorio larguísimo, y dijimos: en principio nosotros estamos en condiciones de donar la mano de obra; fue un proceso no se dio de un día para el otro", refirió."Nosotros lo podemos hacer: tenemos los recursos técnicos, la gente, los soldadores; así fue que nos reunimos en la Municipalidad para contar esa idea, junto con Marco Boidi, quien también aportó lo suyo ad honorem", continuó narrando. "Y cuando vimos el proyecto técnico, los materiales que requería, nos dimos cuenta de que nosotros, a la mayoría de esos materiales, los tenemos en estantería; cuando vimos eso nos costó muy poco decidirnos donar el mástil completo"."Pero en el fondo, en realidad, es un agradecimiento muy grande que yo tengo como hijo de inmigrante: mi papá vino a la Argentina, en barco, a los dos años, en abril de 1925, y tanto él como mi abuelo fundaron industrias; nos acordamos de los pioneros, de las 50 o 100 personas que hicieron industria pero no nos acordamos de los miles de rafaelinos que los acompañaron", reflexionó el emprendedor.Por su parte Marco Boidi afirmó que "fue una tarea muy grata devolverle a la ciudad parte de todo lo bueno que recibimos de ella mi familia y yo; siento mi profesión como una vocación y me resultó interesante trabajar en este singular desafío y hacerlo con VMC, empresa con la que da gusto colaborar por su calidad técnica y humana; y también con el equipo de la Municipalidad de Rafaela, con sus arquitectos, sus ingenieros; juntos trabajamos para mantener el valor histórico de ese mástil".PERTENENCIASobre esta iniciativa el senador Perotti opinó que "los hechos que vivió la ciudad fueron muy duros, golpearon muy fuerte aquellas tormentas, y si había un símbolo de lo que pasó, fue que el temporal se llevara el mástil de la ciudad".Además el legislador manifestó que "la adversidad no sólo unió a los rafaelinos, sino que demostró que están vivos los sentimientos de cariño, pertenencia y el sentido de rescate de nuestros orígenes; y que frente a la adversidad, es la Bandera la que nos convoca". "Son señales muy positivas de la comunidad, señales que, además, van más allá del apego al símbolo patrio: porque marcan también la pertenencia a la patria chica, a la voluntad de poner lo que cada uno puede hacer" prosiguió."El compromiso de Luis Castellano de convocar a todos, y la reacción que Marcelo Modenesi describía con el corazón, recién, es una comprobación de por qué Rafaela es fuerte: su gente sabe de esfuerzo, de sacrificio, y que una empresa local se haga cargo cuando hay otras en el país que se pueden hacer cargo, es un símbolo también", afirmó. "Eso es muy rafaelino: cómo no lo vamos a poder hacer aquí, con una empresa nuestra, con trabajadores nuestros", enfatizó.En tanto el intendente Castellano expresó que "Rafaela no tiene muchas identidades históricas, y el mástil era una de ellas; pasado el tiempo y salvado lo urgente, empezamos a ocuparnos de esto de manera conjunta con las instituciones que aman la ciudad y que también tienen esa mirada de respeto por la historia de la ciudad", rememoró el titular del Ejecutivo.Finalmente remarcó que "entre los primeros con quienes nos comunicamos estuvieron Marcelo y Marco (ya había una experiencia de trabajo previo, en un mástil para la industria); ellos, inmediatamente, como profesionales y empresarios, se pusieron a disposición para donar su trabajo, entendiendo que la mirada común de lo público, de lo simbólico y lo histórico era más importante que mirar sólo el rédito personal, y eso me parece que es una ventaja competitiva importante para la ciudad".