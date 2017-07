Primer triunfo de Fabián Mainero

Un excelente fin de semana tuvo el piloto rafaelino Fabián Mainero en ocasión de disputarse la sexta fecha del Car Show Santafesino en el autódromo "Ciudad de Concordia".En el regreso de la categoría a ese trazado entrerriano, Mainero fue segundo en la primera final y se adjudicó la segunda de la Fórmula 3 Santafesina 1.6, en una labor consistente en ambas jornadas.Fabián logró en días consecutivos sus mejores resultados desde que se sumó, esta temporada, a la división más importante de monoplazas de nuestra provincia.Otro representante local, Juan Ignacio Canela (Clio) fue quinto en el TS 1800, en tanto que finalizó décimo otro rafaelino, Eugenio Mautino (Kinetic).En el Turismo Fiat Santafesino, el mejor ubicado fue Maximiliano Andreis (Uno) en el octavo lugar, mientras que fue 12º Ricardo Saracco (Uno Way) y terminó 21º Cristian Vaira (128).Los restantes ganadores del domingo fueron Claudio Buchholz (Chevy) en el TC 4000 SS; Danilo D'Angelo (Trend) en el TS 1800 y Sergio Martínez (128) en el Turismo Fiat Santafesino.Las clasificaciones registradas en las cinco finales quedaron ordenadas de esta manera:1º Claudio Buchholz (Chevy), en 25m35s876; 2º Franco Passarino (Falcon) a 1s020; 3º Fabio Canciani (Falcon) a 1s435; 4º Fernando Villa (Falcon) a 2s704; 5º Juan Pablo Marconi (Falcon) a 3s128; 6º Mauro Perassi (Fairlane) a 7s983; 7º Fernando Terré (Chevy) a 18s043; 8º Sergio Cheirano (Chevy) a 26s470; 9º Mario Belich (Falcon) a 26s850 y 10º Ariel Yacob (Chevy) a 1 vuelta.1º Danilo D'Angelo (Trend), en 23m53s514; 2º Alejo Borgiani (Clio) a 1s388; 3º Cristian Garbiglia (Ka) a 4s245; 4º Ezequiel Bosio (Kinetic) a 5s915; 5º Juan Ignacio Canela (Clio) a 9s368; 6º Lucas Tedeschi (Trend) a 13s111; 7º Germán Idáñez (Palio) a 13s727; 8º Marcos Bobbio (Clio) a 14s869; 9º Luciano Bucci (Trend) a 26s128; 10º Eugenio Mautino (Kinetic) a 27s080... 12º Sebastián Sábolo (Kinetic) a 27s464... no clasificó Germán Borgnino (Trend).1º Sergio Martínez (128), en 24m52s839; 2º Hernán Fenoglio (128) a 858 milésimas; 3º Luigi Melli (Uno) a 3s552; 4º Abel Sánchez (128) a 6s247; 5º Juan Carlos Iglesias (128) a 7s915; 6º Lucas Salvatierra (Uno) a 8s875; 7º Juan Pablo Demonte (Uno) a 9s970; 8º Maximiliano Andreis (Uno) a 10s803; 9º Samuel Haroián (128) a 15s651; 10º Ignacio Haroián (128) a 19s987... 12º Ricardo Saracco (Uno Way) a 27s922... 21º Cristian Vaira (128) a 1m56s411... no clasificaron José Luis Costamagna (Duna) y Máximo Gauchat (Uno).1º Alfredo Martini, en 16m13s815; 2º Fabián Mainero a 427 milésimas; 3º Renzo Testa a 1s259; 4º Juan Carlos Polini a 2s424; 5º Daniel Illanes a 3s219; 6º Juan Emilio Guazzeroni a 4s208; 7º Franco Bosio a 1s608; 8º Joaquín Ricciotti a 6s797; 9º Tomás Bosio a 7s215 y 10º Federico Perletti a 8s548.1º Fabián Mainero, en 18m32s098; 2º Franco Bosio a 769 milésimas; 3º Daniel Illanes a 1s850; 4º Renzo Testa a 6s942; 5º Alfredo Esterkin a 8s191; 6º Damián Mari a 9s697; 7º Manuel Macarro a 9s982; 8º Gregorio Lang a 30s503; 9º Tomás Bosio a 1m00s062 y 10º Federico Perletti a 1m48s584.29 y 30 de julio en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo "Ciudad de Rafaela".