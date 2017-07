La Justicia intervino el gremio de Canillitas

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso ayer la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SIVENDIA), mientras que procesó y suspendió las funciones de su histórico líder, Omar Plaini, por presuntas irregularidades en las elecciones de autoridades de 2013.Para dar cumplimiento con el fallo, el juez ordenó un allanamiento de la sede principal del sindicato -hasta que sean designados los nuevos veedores-, que se extendió por varias horas con efectivos de la Gendarmería Nacional que llegaron en siete vehículos y ocuparon el interior y el exterior del edificio ubicado en la calle Venezuela al 2.300, en la Capital Federal.Pese a la orden judicial, Plaini permaneció desde la primera hora de la mañana en su oficina, rehusándose a abandonar la sede gremial, mientras que por la tarde debió ser atendido por personal médico dentro del edifico por una descompensación.Finalmente, al salir de la sede, el líder sindical denunció una "persecución política y jurídica" por haberse expresado "políticamente" a favor de la candidatura de Cristina Kirchner por el frente Unidad Ciudadana y adelantó que el próximo miércoles convocará "a una asamblea general extraordinaria" frente al sindicato para decidir posibles medidas de fuerza."Quiero decirle a la ciudadanía y a los trabajadores canillitas: acá hay claramente una persecución política y jurídica por habernos expresado políticamente", aseguró Plaini ante la prensa. El sindicalista se quejó además de que se había presentado en la Justicia pidiendo la prescripción de la causa de 2013 pero que se encontraron con que "cambiaron la carátula" y que "el gremio fue intervenido por un juez que no tiene competencia en lo laboral"."Ya no la considera alteración de documentos privados sino públicos ¿Qué significa esto? que una causa de dos años pasa a ser una de seis años", explicó.Plaini insistió además en que la decisión de la Justicia "se aceleró" dio por su apoyo público al espacio que postula a la expresidenta para las próximas legislativas: "¡No sólo me expresé sino que los canillitas ratificamos que apoyamos al frente Unidad Ciudadana!", reiteró.El jefe de Canillitas es también diputado nacional por el monobloque del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo que creó Hugo Moyano y está alineado políticamente con la exmandataria. El magistrado procesó -sin prisión preventiva- al gremialista por el delito de uso de documento público falso y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 200.000 pesos.La decisión se produjo en el marco de una causa que se inició en 2013, cuando una agrupación interna disidente de la que encabeza Plaini hizo una presentación por presuntas irregularidades durante las elecciones sindicales de ese año, en las que Plaini se impuso con un amplio margen de 3.000 votos contra 180.La Gendarmería tenía la orden de secuestrar todas las fichas de afiliación, el registro de asistencia original de la Asamblea Extraordinaria del 25 de julio de 2013, cuestionada por la oposición a Plaini, y del padrón electoral utilizado en cada una de las mesas donde se emitió el sufragio.Este caso se suma al antecedente de la intervención del gremio del SOMU y el desplazamiento de su líder, Omar "Caballo" Suárez, quien se encuentra preso, ocurrida hace menos de un año, a raíz de numerosas irregularidades y delitos que se le imputaron al jefe sindical.