Macri se reúne con May en la Cumbre del G-20

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente Mauricio Macri tendrá una reunión bilateral esta semana con su par de Gran Bretaña, Theresa May, que se sumará a la que ya tenía acordada con el de Francia, Emmanuel Macron, en el marco de su participación en la Cumbre de Líderes del G-20, en la ciudad alemana de Hamburgo. Macri y May se habían encontrado en un almuerzo en septiembre pasado en la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York y allí el mandatario argentino le había dicho a su par británica que estaba "listo" para "comenzar un diálogo abierto" que incluya el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.En enero de 2016, a poco de haber asumido la Presidencia, Macri se reunió en Davos con el antecesor de May, David Cameron, lo que significó la primera bilateral de un presidente argentino con un británico desde la década de los noventa, ya que durante los años del kirchnerismo la relación se congeló en su punto máximo a raíz del conflicto por Malvinas.Pero con la llegada de Macri al Gobierno, la diplomacia argentina retomó una estrategia menos confrontativa con el Reino Unido, que se llevó a cabo durante la última época del alfonsinismo y el menemismo y se denomina "paraguas de soberanía", la cual contempla discutir asuntos sobre el Atlántico Sur sin que esto significara una renuncia al reclamo.La semana pasada, el flamante canciller Jorge Faurie subrayó que el reclamo por Malvinas "trasciende a los gobiernos y supera las diferencias políticas y partidarias, constituyendo una verdadera política de Estado" para la Argentina, durante el discurso que pronunció en la sesión del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas en Nueva York.La Cumbre del G-20 se realizará entre este jueves y sábado y, en ese marco, Macri también tendrá audiencias con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong; con el de la India, Narendra Modi; con el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, y con los titulares del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, precisó la Cancillería en un comunicado.El jefe del Estado, quien partirá a Hamburgo este miércoles, estará acompañado en por una comitiva que integrarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el canciller Jorge Faurie; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.AGENDALa Argentina iniciará hoy su participación en la cumbre mundial del Grupo de los 20 (G20) en Hamburgo, Alemania, con la expectativa de avanzar en negociaciones con Europa en una unión comercial que se concretaría a fin de año. El jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda y delegado argentino ante el G20, Ariel Sigal, mantendrá desde este martes encuentros preliminares con sus pares de Alemania, Estados Unidos, China, Canadá, Corea del Sur, India y Sudáfrica. Sigal señaló que la reunión del G20 es "la más importante previa a nuestra presidencia y hay mucha expectativa por la agenda de trabajo que la Argentina propondrá ante el Foro"."Estamos encarando con mucho entusiasmo la próxima presidencia argentina del G20 y esperamos poder seguir progresando juntos en una agenda en común", dijo, al recordar que desde el primero de diciembre próximo la Argentina asumirá la presidencia del organismo internacional.El funcionario adelantó que "como presidencia del G20, la Argentina propondrá una agenda relevante para los países de la región y otros países emergentes del mundo".