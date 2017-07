Lifschitz criticó al Gobierno nacional

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, cuestionó a la administración nacional de Cambiemos al afirmar que "ninguno de los objetivos que planteó el Gobierno" en la campaña electoral de 2015 "se ha cumplido ni parece que fuera a concretarse en el corto plazo", al tiempo que consideró que "no" hay federalismo "a la hora de tomar decisiones" ni tampoco "un plan económico"."No veo un plan económico del Gobierno. Hay una excesiva confianza en que medidas de carácter monetaristas son suficientes y creo que hacen falta medidas más proactivas", sostuvo el mandatario socialista en una entrevista que publicó ayer el diario La Nación.Lifschitz rescató la situación del sector agropecuario de Santa Fe, al que calificó como "el más dinámico y el que ha mostrado signos de recuperación", pero evaluó que el resto de los rubros de la economía "está para atrás"."Ninguno de los objetivos que planteó el Gobierno en la campaña, como bajar la inflación a menos de dos dígitos, reactivar la economía, traer capitales extranjeros, reducir el déficit fiscal, se ha cumplido ni parece que fuera a concretarse en el corto plazo", analizó.Sin profundizar en su relación con el presidente, Mauricio Macri, el gobernador santafesino también cuestionó el vínculo del gobierno central con las provincias, al señalar que "no" hay federalismo "a la hora de tomar decisiones", sino que prima "una relación más bilateral, que tiene que ver con la afinidad política" con "los de Cambiemos y con los del PJ que tienen buena relación con el Gobierno".Con respecto a la deuda por coparticipación que la Nación mantiene con Santa Fe desde el gobierno de Cristina Kirchner, el mandatario provincial señaló: "Nos deben $ 23.000 millones a valores históricos. No ha habido avances con el Gobierno. Durante el primer año de gestión nos pidieron paciencia y entendimos que era lógico. Hasta ahora no hemos tenido ningún avance".Y ante la consultora sobre la situación del narcotráfico en esta Provincia, Lifschitz respondió que "en los últimos dos años pasaron dos cosas: el gobierno nacional ha tomado el problema con seriedad, cosa que no ocurría antes, y lo otro positivo es que estamos trabajando en conjunto. Nos resultó muy bien el convenio nacional que firmamos con la ministra Patricia Bullrich. Hoy bajamos significativamente los niveles de violencia".