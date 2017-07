Unión se consagró en voley femenino

Este domingo se definió el torneo Apertura de primera división femenino de la Asociación Rafaelina de Voley. En el gimnasio Centenario del Club 9 de Julio, el local se midió en el Top 3 decisivo con Unión de Sunchales y Atlético de Rafaela.A primer turno, el equipo sunchalense derrotó a Atlético de Rafaela por 3 a 0 con parciales de 25/20, 25/19 y 25/17. Posteriormente, 9 de Julio se impuso a Atlético por 3 a 0, con parciales de 25/12, 25/18 y 26/24. De tal modo, llegaron a la definición donde el elenco dirigido por Gustavo Stricker obtuvo el triunfo y el título con la victoria 3 a 0. Los parciales fueron: 26/24 25/22 y 25/18.Integraron el equipo: C. Imhoff, C. Ricarte, M. Tosello, S. Gorgo, C. Scandalo, S. Echague, M. Dalmagro, M. Poppino, M. Munighini, N, Tornavacio, D. Gorniak y P. Perret.