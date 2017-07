Mal inicio en Wimbledon

El arranque no fue positivo para los argentinos en Wimbledon. Es que, en la primera jornada, perdieron Carlos Berlocq, Nicolás Kicker y Renzo Olivo. En tanto, Facundo Bagnis suspendió en desventaja el lunes que se abrió el telón en el tercer Grand Slam de 2017.Berlocq, que jugaba el torneo por primera vez desde 2014, no pudo romper el maleficio ante Nikoloz Basilashvili, que vive el mejor año de su carrera, a un paso del Top 50, pero que a Londres llegaba con cinco derrotas en fila. En definitiva, fue 6-4, 7-6 (3) y 6-1 para el georgiano.Nicolás Kicker, sin experiencia previa sobre pasto a nivel ATP, perdió con el estadounidense Steve Johnson, 26° favorito y dueño de un título en césped, el año pasado en Nottingham. Fue caída de 6-4, 7-5 y 6-3 para el tenista de Merlo en el mítico césped de Londres.Por su cuenta, Olivo vivió su debut absoluto en el torneo ante el bosnio Damir Dzumhur, pero cayó sin atenuantes por 6-2, 6-0 y 6-1 y fue otro duro impacto para el tenis albiceleste. Por último, el santafesino Bagnis caía 4-6, 6-4 y 7-6 (9) y deberá continuar su match este martes. Ese día, justamente, será tiempo para los otros tres argentinos presentes en el All England: Juan Martín del Potro, Diego Schwartzman y Horacio Zeballos.