Goltz a Boca

Paolo Goltz se convertirá en los próximos días en el primer refuerzo de Boca, según confirmó ayer el DT de América de México, Miguel Herrera.Goltz (32 años), ex Huracán, es una de la incorporaciones pedidas en concreto por del director técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, y la dirigencia le dará el gusto. "Goltz pertenece a Boca. Él se quería ir y Boca quería contar con él. No trabajé mucho con él, pero es un buen chico”, sostuvo Herrera.Por otro lado, Guido Pizzarro estaría cada vez más lejos ya que el Sevilla de Berizzo también quiere al mediocampista. Lo que todavía no esta claro es el futuro de Ricardo Centurión.Por otro lado, Boca empezó las negociaciones para renovar el préstamo del lateral izquierdo Jonathan Silva , de 23 años, cuyo pase pertenece a Sporting Lisboa de Portugal. Si el defensor sigue en el club, el colombiano Frank Fabra pedirá ser transferido, y al respecto, hubo varias consultas de clubes de Europa.