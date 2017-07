La precandidata a diputada nacional por Nuevo Espacio Santafesino (NES) Frente Justicialista, y ex jueza penal de Rosario, Alejandra Rodenas, recorrió la ciudad de Gálvez, departamento San Jerónimo, donde estuvo acompañada por el senador provincial Danilo Capitani y el intendente Mario Fissore.El Punto Verde Móvil continúa su recorrido por la ciudad para que los vecinos puedan depositar los residuos especiales que no están contemplados en la recolección diaria o en la de patios. Esta semana, desde mañana martes 4 al jueves, se ubicará frente a la vecinal del barrio Independencia, en Mensajero Donna 689. El dispositivo es una estructura equipada con contenedores aptos para recibir diversos residuos especiales que se generan en los hogares y que los vecinos no saben cómo eliminar.La Subsecretaría de Salud del municipio, informa que esta semana próxima el Omnibus Sanitario llega al Barrio Antártida. Frente a la vecinal ubicada en calle M. Azcuénaga 2143 realizará 14 ecografías diarias este lunes, miércoles y viernes, en el horario de 8 a 12. Las interesadas deben acercarse a la vecinal correspondiente para reservar el turno. Los estudios se realizan tanto a las mamás del barrio como de otros sectores, en cualquier trimestre del embarazo, con o sin pedido médico.Esta noche desde las 21, en su sede de calle Necochea, la CD del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, luego de su reunión habitual, agasajará a periodistas quienes el 7 de junio celebraron su fecha anual.