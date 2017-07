Mañana con SEOM

Aunque de receso, los concejales estarán activos esa semana, pues además de la extraordinaria del jueves, mañana martes a las 9 recibirán a la conducción del SEOM, encabezada por el secretario general Darío Cocco, para analizar conjuntamente el proyecto de creación de la Unidad de Control y Evaluación (UCE), que fuera presentado por la oposición y al cual el sindicato de los trabajadores municipales se opone, lo que hizo saber mediante una nota elevada oportunamente al Concejo.En dicho escrito el SEOM expresó su "oposición respecto del Proyecto de Ordenanza por el cual se crearía la 'Unidad de Control y Evaluación' en lo referente a los derechos de los agentes municipales que puedan verse afectados por la actuación de la UCE", señalando además que "la transparencia es un valor fundamental en nuestra democracia, no puede buscarse dicho valor avasallando los derechos de los trabajadores municipales", para asegurar que el proyecto "presenta graves falencias y abusos normativos en perjuicio de los trabajadores de la Municipalidad de Rafaela. Específicamente, la ordenanza crea un régimen disciplinario paralelo al creado por la Ley Provincial 9.286, estableciendo incluso sanciones que no figuran en dicho cuerpo normativo"."Existe abundante jurisprudencia -decía el SEOM- rechazando la aplicación de normas municipales que se contrapongan o agreguen mayores requisitos que los fijados en la 9.286. Aclarando, además, que no existe afectación de la autonomía municipal".Finalmente se decía que "nos encontramos ante un supuesto que puede dar lugar a graves arbitrariedades o persecuciones que directamente afecten el derecho a la estabilidad y carrera que celosamente protegen la Ley 9.286 y este Sindicato". Es por todo ello que mañana se encontrarán ediles y directivos del SEOM.