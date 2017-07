"Busca votos para tener impunidad"

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires por el frente 1País Margarita Stolbizer se lamentó que se haya "alimentado" a Cristina Kirchner "como una alternativa política" y advirtió que la expresidenta "busca los votos para tener impunidad"."Creo que es una gran irresponsabilidad haber alimentado a la señora como una alternativa política porque hoy es un problema no para el Gobierno, sino para la Argentina", sostuvo Stolbizer. La líder del GEN participó durante la noche del sábado del programa "La noche de Mirtha Legrand", en el que aseguró que la exmandataria "busca los votos para tener impunidad". "Cada voto que tenga lo va a usar para negociar impunidad y su libertad", advirtió la referente del espacio que comparte con Sergio Massa, del Frente Renovador.Además, Stolbizer lanzó críticas al oficialismo al señalar que "Cristina es la realidad de la inoperancia de este Gobierno que no resuelve". Para la actual diputada nacional, "estamos igual o peor" en materia económica, ya que "tenemos más desocupados" y "los alimentos subieron un 40%". Más temprano, la referente opositora le había pedido a la Justicia que "no se amilane frente a la posibilidad de una candidatura o poder" de la exjefa de Estado. "Es muy importante que la Justicia no se amilane frente a la posibilidad de una candidatura o poder. Es una irresponsabilidad que se la infle a esta mujer como candidata, siendo que es una persona investigada por delitos gravísimos contra la administración pública", sostuvo en diálogo con Radio Mitre. En esta línea, Stolbizer se quejó de que "el Senado ya viene siendo una cuevita para escondite con (el expresidente) Carlos Menem". "Cristina Kirchner estaría buscando un destino parecido: encontrar una cueva para ampararse en ese lugar cuando le llegue la condena", señaló.BUENOS AIRES, 3 (NA). - El precandidato a senador nacional por el frente 1País Sergio Massa afirmó que ese espacio es "la herramienta que permite castigar la corrupción del kirchnerismo y el fracaso económico del Gobierno". Massa aseguró que el frente 1País representará a quienes "no quieren elegir la corrupción ni el fracaso económico" sino a los que "quieren tener la esperanza de que la clase media y los trabajadores se puedan poner de pie en la Argentina".