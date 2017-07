"El kirchnerismo provocó la grieta"

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El primer precandidato a diputado nacional del frente 1País en la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, cargó contra el kirchnerismo al que calificó como una "forma de oposición muchísimo más dura" que el massismo y que tiene como objetivo "partir al país en dos", instalando la "protesta cotidiana" como modus operandi. "Hay una forma de oposición que es muchísima más dura y parte al país en dos y que no tiene otra salida que ir a la la protesta cotidiana", afirmó.En declaraciones a radio Futurock, el exgobernador bonaerense aseguró que los dirigentes de 1País son "los más capacitados para ser interlocutores y evitar que la Argentina se transforme en un infierno" como, según insinuó, propone el kirchnerismo. "Te puede parecer pésimo el programa económico de Macri, pero la Argentina no resiste que cada vez que no te gusta un gobierno digan "que se vayan". Si pierde, hay que ser interlocutor de Macri en el sentido de la modificación del rumbo económico", indicó. Sin embargo, negó que el Frente Renovador haya cumplido en el primer año y medio del Gobierno de Cambiemos un rol de socio del Gobierno en sus políticas de mayor austeridad económica. "No tenemos la sensación de que hemos sido ajustadores junto al Gobierno. De ninguna manera", recalcó, y agregó que el apoyo brindado por el massismo a la ley de pago a los holdouts se debió a que no había "otra salida". Para Solá, existe un "partido de la grieta" en el que confluyen la expresidenta Cristina Kirchner y su sucesor, Mauricio Macri.BUENOS AIRES, 3 (NA). - El precandidato a senador nacional de Cumplir, Florencio Randazzo, aseguró que son las políticas del Gobierno de Cambiemos las que "fundieron a más de 3.000 pymes", por lo que desestimó que el cierre de estas empresas sean una "consecuencia de los juicios laborales" como el presidente Mauricio Macri "intenta hacerle creer a los argentinos".