Libertad fue eliminado

Libertad de Sunchales se despidió de la Copa Santa Fe tras empatar 3 a 3 en su estadio ante Atlético Sastre en el partido revancha y no poder revertir la derrota que sufrió en el primer encuentro por 3 a 1 en la ciudad cabecera del departamento San Martín.El primer tiempo fue intenso con cinco visitas a la red. Obligado a buscar la victoria, el local salió a atacar pero se descuidó en defensa y Atlético Sastre marcó el primer gol mediante Casañas. Libertad reaccionó y empató con un tanto de Campo y poco después pasó a ganar cuando Monserrat cambió un penal por gol, mientras la visita sufría la expulsión de Vaschetto.Así, los sunchalenses parecían encaminar la eliminatoria al estar al frente del resultado y con un jugador más. Sin embargo, en la segunda sorpresa de la tarde Cosatto anotó la igualidad para Atlético Sastre. Antes del descanso, Libertad volvió a conseguir la ventaja mediante Pariani generando expectativas para el segundo período.Y si el local no amplió la diferencia fue por la superlativa actuación del arquero Lemos. A pesar del asedio liberteño, la visita se hizo fuerte con su defensa, con su arquero y se benefició de la impericia del local que no pudo resolver las numerosas oportunidades que dispuso para convertir.Cuando se acercaba el final y Libertad era pura desesperación, Casañas encabezó un contragolpe perfecto que terminó con el gol visitante y el empate definitivo que permite a Atlético Sastre avanzar de ronda y cobrar el premio de $ 70 mil.OTROS RESULTADOSHuracán de Villa Ocampo logró acceder a la cuarta fase de la Copa Santa Fe tras imponerse en la definición desde el punto penal a Tigre de Avellaneda. El partido terminó a favor del local 4-3 pero en la idea había ganado el conjunto de Avellaneda por lo que debieron recurrir a los penales. Ahora Huracán enfrentará a Unión de Santa Fe en la próxima instancia.En tanto, Alianza Sport dio vuelta la serie y se quedó con el pase a la cuarta fase de la Copa Santa Fe al derrotar a Unión de Alvarez por 6 a 1 a Unión de Álvarez -este había ganado en la ida por 2 a 1-. Con este resultado, el próximo 23 de julio en el Gigante de Arroyito, Rosario Central enfrentará a Alianza Sport.