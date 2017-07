Tras el descenso, el análisis

Quehaya perdido la categoría no sorprende a nadie, las dos campañas anteriores prácticamente lo condenaban al descenso. La tenía muy cuesta arriba. Eso fue antes de comenzar el torneo de la Independencia que se fue y conquistó Boca. Incluso tras aquel 0-1 de inicio de año en Mar del Plata, también todos los daban por ‘muerto’. Así y todo, con sus propias limitaciones, supo construir un camino, ese que le devolvió al hincha la ilusión. No le alcanzó. La “Crema” volverá a jugar en la B Nacional tras siete temporadas en Primera.Esas películas de amor donde el final no es el que deseás, pero una hermosa película de amor, considero que ese es un poco el resumen de lo que pasamos. Vivimos una hermosa película pero el final, que era algo previsible, no fue el deseado, mantuvimos la ilusión hasta el final”, comentó, presidente de la Subcomisión de Fútbol de Atlético de Rafaela.-Realmente no pensábamos hacer esta campaña, nos ilusionábamos con una campaña de 25 puntos (terminó con 37), media, y mientras pasaron los días, los partidos, fue un equipo que nos fue ilusionando, ellos mismos mantuvieron la ilusión y en muchos momentos soñábamos con salvarnos.-Solamente motivos futbolísticos; lo dijo el ‘Chocho’ Llop en su momento, desde el penal errado con Lanús, el otro con Belgrano, el gol en el último minuto con Huracán son un montón de puntitos que hubieran alcanzado para lograr el objetivo pero estamos hablando de un torneo de Primera División, de un deporte en donde todo es posible y de circunstancias que pasan en todo equipo de fútbol, basta con remitirse a los penales errados por Palermo, Maradona, Messi en momentos especiales. No pasó más que por lo futbolístico, lo institucional acompañó y lo de la gente fue emocionante, no faltó a la cita y alentó hasta la última fecha. Faltó lo que a veces se necesita en el fútbol y es contar con esa cuotita de suerte, las cosas se desarrollaron mucho mejor de lo que nosotros pensamos en algún momento.-Dolió, también se desarrolló la tormenta perfecta con el triunfo de Olimpo y Temperley juntos, dolió, pero ya no duele. Fueron esos días y lo que yo siento es lo que siente la gente, lo demostraron en el partido ante Quilmes y Sarmiento, donde la gente se expresó agrediéndole al equipo, dolió pero hoy ya con la cabeza fría sabíamos que podía suceder, sino el año que viene, esos famosos 9 puntos, esa famosa mochila era muy pesada de arrastrar.-Lo emocionamos a Chocho, él nos emocionó a nosotros, lástima que el final no fue el deseado y lo mismo le pasó a muchos de los jugadores que en su momento fueron resistidos y hoy son idolatrados, todo el mundo nos pide que se queden, que los retengamos y es algo que no lo vamos a poder hacer.-Hoy tenemos un torneo de la B que a priori es el que todos conocemos, todos contra todos, por lo cual tenemos la posibilidad de pelear un torneo que conocemos. Con esto no quiero decir que lo vamos a ganar y que vamos a ascender si o si, es un torneo que vamos a jugar y que lo conocemos. Lejos estamos de decir que vamos a volver o que es fácil, todo lo contrario, va a ser un año muy duro, desde lo futbolístico y desde lo económico, va a ser pesado y para nada fácil. Vamos a hacer lo imposible pero no será sencillo.-Quedamos bien parados pero ahora los ingresos son muy inferiores con 50 millones de pesos menos y deberemos ser muy cautos para no repetir viejas historias del Atlético endeudado por sobremanera por el fútbol. Seremos cautos con eso pero haremos el esfuerzo máximo, si se hace durante el primer año las posibilidades de retornar a Primera son más factibles, no queremos esperar mucho tiempo, pero siendo cautos como lo fue siempre Atlético, después de un torneo deportivo, o quizás a la par, está el económico y todos hablan del orden de Atlético.