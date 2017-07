Celebrará su undécimo aniversario

Con la organización de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad local, se llevará a cabo el concierto aniversario de la Orquesta Municipal de Tango.El encuentro fue programado para el próximo jueves 6 de julio a las 21:30 en el Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano", con acceso libre y gratuito.En esta especial ocasión el repertorio instrumental estará diseñado para el lucimiento de los músicos solistas de la orquesta y los invitados tendrán un destacado protagonismo dado la jerarquía de su trayectoria artística. Ivana Fortunatti en voz y Andrea Carle junto a Mario Fonseca en baile serán los acompañantes en este Concierto 11° aniversario de la Orquesta.Durante la velada el público podrá escuchar las interpretaciones en forma instrumental de "Responso" de Aníbal Troilo, "Volver" de Gardel y Le Pera, y "Concierto en la luna" de Osmar Maderna. La cantante Ivana Fortunatti interpretará temas como "Garufa", "Como dos extraños" y "No me esperes esta Noche", éxito de María Graña; por su parte la pareja de baile conformada por Andrea Carle y Mario Fonseca deleitará con "Milonga de mis amores" entre otros.Recordamos que la Orquesta Municipal de Tango se presentó por primera vez el 1 de julio del año 2006 en la misma sala del Cine Teatro Belgrano colmada de espectadores. Desde ese momento hasta la actualidad siempre ha presentado un repertorio de excelencia y sus espectáculos son un orgullo para la ciudad.Comenzó su carrera musical a los 6 años, se presentó en el programa "Si lo sabe cante" de canal 11, Buenos Aires. Siguió a los 9 años en un ciclo musical de canal 5 de Rosario y a los 14 años participó durante varios programas en Grandes Valores del Tango de canal 9, Buenos Aires.Como Solista Femenina de Tango ganó dos importantes premios: 2001, Festival de Música Popular de Baradero y 2008 ganadora del Festival de Tango de La Falda. En los siguientes años fue convocada para actuar como solista en ambos festivales.Durante los años 2006 a 2008 fue cantante estable del mítico Café Tortoni de Buenos Aires.En el año 2006 hizo temporada en Mar del Plata, en el teatro La Campana con los históricos cantantes Alberto Podestá, Abel Córdoba y Nelly Vásquez.De sus numerosas actuaciones por todo el país se destacan las realizadas en la Octava Cumbre Mundial de Tango en Bariloche, Teatro ND Ateneo en Bs. As. junto con Cuti y Roberto Carabajal; Festival Internacional de Tango de Justo Daract, San Luis; Festival de Tango de Tucumán.En la actualidad recorre distintos escenarios del país presentando su espectáculo solista.Han tomado clases de tango con Osvaldo Zotto, Facundo y Kelly, Mingo Pugliese, Pepito Avellaneda, Gustavo Naveira, Fabián Salas, Guillermina y Roberto, Raúl Bravo, Carlos Rivarola, Los Cieri, etc.Entre 1984 y 1988 participan de diferentes giras artísticas que los llevan a escenarios de Francia, Suiza, Polonia, Portugal, Canadá, España, y EE.UU. Durante 1990/91 su arte es conocido en Alemania, Suiza, Italia, Grecia, Turquía, Egipto y Yugoslavia.En su vasta trayectoria han actuado también en destacados escenarios como: "Blackpool Dance Festival 1991 -Proffessional Exhibition Competition", Inglaterra; en diversos espacios de Florida y California, (EE.UU.); se presentan además como pareja solista en shows para diferentes personalidades como los Embajadores de EE.UU., Japón, Suiza, el Alcalde de Miami, y distintas delegaciones oficiales de Suiza, Italia, etc., además de múltiples congresos y convenciones nacionales e internacionales.Por estos días, se encuentran dedicados a viajar por distintos lugares del país y el exterior, además de continuar con su tarea en institutos de estudio y escenarios.