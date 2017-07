Detectan irregularidades en avales de la lista de Boasso

El Juzgado Federal de Santa Fe resolvió este viernes “denegar la apelación” y “no hacer lugar al pedido de oficialización de la lista Fuerza para el Cambio”, que impulsaba la precandidatura a diputado nacional de Jorge Boasso.La resolución de la Justicia sostiene así la decisión tomada oportunamente por la Junta Electoral de Cambiemos Santa Fe, que había detectado una serie de irregularidades graves en la presentación de la lista del concejal rosarino, por lo que sólo se encuentra oficializada en Santa Fe la lista “Cambiando Juntos”, que encabezan Albor “Niky” Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann y Gisela Scaglia, entre otros.Según los argumentos de la Junta Electoral, publicados por Lt10, lo que se pone de manifiesto es que las candidaturas “no tratan de emprendimientos individuales, sino que cuentan con un mínimo grado de respaldo colectivo por parte de los afiliados a las fuerzas políticas que conforman la alianza”, la Junta Electoral de Cambiemos Santa Fe presentó ante la Justicia Federal las razones por las cuales rechazó la oficialización de la lista “Fuerza para el Cambio”, que postulaba a Jorge Boasso para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que se definirán los candidatos a diputados nacionales.Al argumentar sobre el rol de las Juntas Electorales, se remarcó que es el ente encargado de “velar por resguardar la imagen y el prestigio de los partidos frente a la sociedad. No pueden avalar candidaturas que no solo no cumplen con los avales requeridos por la ley, sino que además son presentadas a partir de maniobras ilícitas y fraudulentas que menoscaban los valores de transparencia”.En ese sentido, desde la Junta Electoral se recordó que sobre los avales presentados por lista Fuerza para el Cambio se han realizado “múltiples observaciones”, algunas de ellos “de extrema gravedad”, como la denuncia penal y policial de personas que expresaron la falsificación de su firma, o como el caso de la rúbrica de una mujer que, como se comprobó por certificado de defunción, falleció hace dos años.Una de las irregularidades graves detectadas por la Junta Electoral de Cambiemos Santa Fe en la presentación de avales que realizó la lista Fuerza para el Cambio, fue el caso de la firma de Delia Segovia, una mujer que aparece como avalista rubricando de puño y letra. Lo grave del caso es que se entregó a la Junta Electoral el acta de defunción de Segovia, quien falleció en julio de 2015.A ese caso se suma el de una lista de unas 30 personas que realizaron denuncia policial y en algunos casos denuncia judicial por falsificación de firma.Además, se recordó la presentación de 785 avales que no poseen el nombre de la lista a la que apoyan -es decir, no hay constancia ni de la agrupación política ni de la denominación de la lista-, dato sustancial “por la importancia que tiene en la conformación de la voluntad electoral de quien está firmando un aval”.Entre otras irregularidades, la Junta Electoral detectó también avales duplicados, o que apoyaban también a la lista Cambiando Juntos -que encabezan Albor Niky Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann y Gisela Scaglia-; e incluso avales destinados a la lista “Sumemos Santa Fe”, que participa de las PASO en otra fuerza política.