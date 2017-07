El comercio exterior en un escenario cambiante

El Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior (CIECEX) que se desarrollará entre el miércoles y jueves de esta semana en Rafaela será una especie de GPS para recalcular los formatos del comercio internacional en tiempos de cambio donde la globalización entró en una aparente etapa de crisis con los nuevos modelos que imponen cerrar o al menos rever de qué forma se abren las fronteras.Con la organización de la Cámara de Comercio Exterior (Cacex) de Rafaela que preside Edmundo López, una amplia agenda de charlas y conferencias se desarrollarán en el imponente Complejo Cultural del Viejo Mercado, donde llegarán entre otros el intendente, Luis Castellano, y el gobernador, Miguel Lifschitz, para participar de los actos de apertura y de clausura de esta cumbre de especialistas en exportaciones e importaciones.Las dificultades para sostener mercados o hallar nuevos clientes en el exterior impulsó a no pocas empresas argentinas a replegase al mercado interno, hasta el 2015 pilar de la economía nacional, como un intento de mantener rentabilidad. Sin embargo, la persistencia de la crisis local y el incierto contexto internacional instaló la desconfianza en el entramado empresarial y en los consumidores que cada vez compran menos.Encima Brasil no ayuda porque a su crisis política y social se le sumó una descomposición económica que se tradujo en una fuerte reducción de sus compras a la Argentina. Y si el principal socio comercial argentino se enferma, contagia en mayor o menor medida a este país que además pierde en el intercambio comercial con las grandes potencias, como Alemania, China, Estados Unidos o Japón.Precisamente, este año el presidente argentino, Mauricio Macri, se encontró en el marco de visitas de Estado con los presidentes de los países mencionados con la misión de relanzar la relación bilateral y, en cierta medida, buscar equilibrar la balanza comercial.¿Y por qué Argentina pierde en esa negociación comercial con países de primer mundo? La competitividad es la palabra mágica que aparece para dar respuesta a esa ecuación desigual que coloca a la Argentina en una posición de debilidad ante otras nacionales.¿Y por qué no somos competitivos? Será por la elevada presión impositiva, por el costo de las tarifas, el elevado costo laboral o la falta de productividad, la apertura de la economía a las importaciones, la cotización del dólar o la falta de una legislación adecuada. Quizás por la comodidad de muchos empresarios o la falta de decisión política. "Es una preocupación constante la competitividad de las empresas. Hay un montón de componentes que determinan si una empresa es o no competitiva, pero hoy día la logística es uno de los factores que inciden negativamente en las compañías de Rafaela y la región. En encarecimiento de los costos internos y la carga fiscal constituyen variables que merman la capacidad de competir en los exigentes mercados externos", admitió López esta semana cuando brindó detalles de este nuevo encuentro en Rafaela, el cuarto en su tipo. Y si bien admitió que "se observa un amesetamiento en el mercado internacional" también señaló que "las empresas no tienen grandes expectativas para crecer en volúmenes o facturación pero tampoco en que sufran caídas bruscas, es decir se mantienen los niveles de actividad".A esta altura los informes de las consultoras económicas también juegan su papel. La "caída generalizada" en el nivel de actividad económica "ha cesado", pero existe una "baja probabilidad de alcanzar el 3,5%" de crecimiento proyectado en el Presupuesto Nacional, de acuerdo con un informe difundido ayer por el Centro de Estudios de Servicios Públicos y Privados (CESPUP). "Ya se puede afirmar que ha cesado la caída generalizada en el nivel de actividad, como reflejan algunos indicadores sectoriales, y las proyecciones apuntan a un segundo trimestre positivo y levemente mayor que el primero en términos agregados", de acuerdo con el reporte.Nadie tiene la última palabra y las explicaciones se complementan o confrontan a la hora de entender lo que sucede en la Argentina. En este marco adquieren trascendencia las plataformas de debate donde convergen los especialistas que provienen de los distintos niveles del Estado, de las consultorías estratégicas, de las empresas o de las entidades de servicio que asumen un rol clave en la actividad de comercio exterior.Es el CIECEX una tribuna donde los expertos dejaran sus impresiones para comprender lo que está sucediendo en términos de comercio internacional, cuál es la actualidad y las perspectivas. "La economía política del comercio internacional actual: desafíos y oportunidades para Argentina y América Latina" será el tema de la charla que ofrecerá el miércoles a las 14:30 el Dr. Miguel Lengyel, del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI). Se trata de una conferencia en la que habrá elementos para tomar decisiones como la que brindará el Dr. Héctor Arese sobre "Nuevos desafíos para el Comercio Mundial" (el mismo día a las 15:20).Uno de los datos que funcionan a modo de radiografía del sector surgirá del "Informe de la Unidad de Monitoreo de Inversiones. Primer semestre 2017" que presentará el jueves a las 10 la Lic. Débora Marini, directora Ejecutiva de la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional de la Provincia de Santa Fe.Otra de las conferencias que se destacan en la agenda lleva el título "Hacia la Construcción de una Agenda estratégica de Internacionalización de los territorios", un trabajo de investigación del Instituto Praxis y la UTN a cargo del Dr .Pablo Costamagna y de la Lic. Mariana Foglia.Para tener en cuenta, el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, advirtió el viernes que "ningún gobierno puede hacer una apertura indiscriminada sin poner en riesgo su gobernabilidad y su consenso", al hablar en el XX Encuentro Anual de ACDE. Rocca consideró necesario "trabajar con el gobierno para contener las amenazas y ver las oportunidades", al disertar sobre el "Trabajo e inclusión: Desafíos frente al crecimiento y la innovación", el congreso que ACDE realizó en forma conjunta con el XII Congreso Latinoamericano de UNIAPAC. "La transformación de los últimos 25 años es impresionante y genera desigualdad", señaló el empresario. Y advirtió: "Hay muchos que quedan excluidos. Esto atenta contra la gobernabilidad. Hay que generar equilibrio. El problema del cambio tecnológico es que afecta la creación de empleo y la gobernabilidad".