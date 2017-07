Píldoras Políticas

HABLA VOSA la hora de hablar con la prensa algunos dirigentes se mueren de ganas de "figurar" y tener minutos de aire o líneas en diarios, pero otros prefieren pasar de largo y sólo cumplir su tarea, aunque a veces tienen que ceder y tener contacto con los periodistas. Una disputa en ese sentido se dio esta semana en la Casa Rosada, tras el encuentro que mantuvieron jueces electorales de todo el país con funcionarios nacionales.Luego de la reunión en el Salón Sur, los acreditados en Balcarce 50 divisaron desde el Patio de las Palmeras a lamagistrada federal María Romilda Servini de Cubría, que estaba en el primer piso y se dirigía hacia uno de los ascensores. Corriendo, se dirigieron hacia ella con la intención de conocer qué temas se habrían tratado en el encuentro."Pero ahí tienen al juez con competencia electoral de la Provincia de Corrientes", dijo la "Chuchi", señalando a su par Gustavo Sebastián Sánchez Mariño. Rápido de reflejos, el litoraleño respondió: "Y ahí tienen a la jueza con competencia electoral de la Capital Federal".Entre risas, Servini de Cubría no pudo evadir los grabadores y debió hablar con la prensa.MULTIFUNCIONAl comenzar la semana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el próximo 14 de julio, cuando formalmente comience la campaña, dejarán sus cargos los ministros de Educación, Esteban Bullrich; y de Defensa, Julio Martínez; y el coordinador del Plan Belgrano, José Cano, que representarán a Cambiemos en las urnas en Buenos Aires, La Rioja y Tucumán.Aunque se suponía que la directiva para aquellos que ocupan cargos de secretario de Estado sería la de tomarse licencia, una de las funcionarias nacionales advirtió que tiene previsto continuar en su función. "Las mujeres podemos hacer dos cosas al mismo tiempo y bien", bromeó la integrante del Gobierno, quien al instante aclaró que no era una crítica hacia los tres hombres del Gabinete que presentarán su dimisión.AMOR POR LA PELEAAunque estén en las antípodas, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y el exjefe de Gabinete AníbalFernández mantienen una relación plagada de cruces, chistes y chicanas en las que el ingenio y el humor está siempre presente.Por más que no lo nombren al dirigente peronista, la ideóloga de Cambiemos siempre aprovecha para meterlo en el medio de todas las entrevistas y contactos con la prensa. Eso quedó demostrado una vez más en la noche del pasadoviernes, cuando la diputada nacional salía del predio de Parque Norte, en donde participó del encuentro de precandidatos nacionales de Cambiemos.Ante la cercanía del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, los aviones pasaban rasando por el predio y, a pesar de estar en pleno diálogo con periodistas, Carrió dejó de hablar y siguió con la mirada el vuelo de una de las aeronaves. "Ahí se va Aníbal Fernández", remató la chaqueña, quien luego confesó que le "encanta" pelear con el quilmeño.TODOS PASANLa muerte del diputado nacional puntano Luis Lusquiños, histórico colaborador de los Rodríguez Saá, obliga a que asuma en su lugar uno de los candidatos suplentes de la lista que compitió en la provincia de San Luis en 2013, pero el problema es que, hasta ahora, todos pasan.Quien debería reemplazar a Lusquiños sería el actual diputado provincial de San Luis Ramón Alfredo Domínguez, o en su defecto el intendente de Tilisaro, Jorge Omar Fernández, y la última opción sería Gloria Petrino, de acuerdo al orden de la lista.Pero ocurre que el mandato que asumió Lusquiños (que ingresó en lugar de Fernando Salino) concluye en diciembre de este año y ninguno de los suplentes quiere dejar su lugar para trasladarse a Buenos Aires y ocupar una banca en la Cámara de Diputados por apenas unos meses. Nadie sabe todavía quién ocupará la banca.