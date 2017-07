Un rafaelino que hizo enamorar a muchos

¿Qué es de la vida de Oscar Carranza? es la inquietud que habrá rondado -o ronda- la mente de personas que lo recuerdan como uno de los fundadores del grupo musical "Pomada", de trascendencia nacional e internacional, cuyas canciones (a partir de la década del '70) tuvieron mucho que ver en la vida sentimental de gran parte de los seguidores del grupo. LA OPINION online lo ubicó en su casa de Lanús, Buenos Aires. El gusto de interpretar a Queen, Creedence Clearwater Revival, Elo, The Police, etc.

Oscar Francisco Carranza nació en nuestra ciudad, y al final de 1969 emigró a Buenos Aires buscando un horizonte. El mismo, entre otras instancias estuvo ligado a la música y consecuentemente a la creación del grupo "Pomada", conjunto musical al que se hace referencia más adelante.

En su casa de la bonaerense localidad de Lanús lo ubicó LA OPINION online, y tras memorar algunas anécdotas vividas por el músico y el periodista (sobre toda una muy especial, a la hora de la presentación de ambos en el Regimiento 12 de Santa Fe, en vista a la revisación médica para la incorporación, como soldados conscriptos, a las Fuerza Armadas de la Nación, algo que finalmente no se dio en los dos casos), se entabló el siguiente diálogo.



- ¿Cual es el presente de Oscar Carranza en cuanto a la música?

- El grupo "Pomada" no existe más. Pedro carreras su voz exitosa, falleció el 4 de septiembre de 2014, y en la actualidad está presente un tributo que lo formó el tecladista original del Grupo, Norberto Dorfman, cofundador conmigo. Con Pedro Carreras y Juan Linera, otro cofundador, en 2014 formamos "Los originales de Pomada", con "Toti" Giménez (exGilda) en teclados y César Viscarra en bajo, pero ante el fallecimiento de Pedro, ya nada tuvo sentido. Caso cerrado.

- Luego de tantos años junto a la música, ¿existe algo que te haya quedado como "cuenta pendiente" ejecutando la batería?

- En realidad, una parte la acabo de cumplir. Tiene que ver con darme el gusto de interpretar a Queen, Creedence Clearwater Revival, Elo, The Police, etc., al integrar como baterista invitado un grupo llamado "The Ex", de la localidad de Banfield, formado por exalumnos del Colegio Normal de ese distrito bonaerense.

TIEMPO DE MEMORIA

"Pomada" fue un grupo de música beat formado en 1971, siendo sus integrantes Juan Linera (en guitarra), Oscar Carranza (en percusión y batería), Juan José Gimello (voz), Daniel Paredes (en bajo eléctrico), y Norberto Dorfman (teclados).



Entre sus éxitos se recuerdan "Hoy chiquita que te vuelvo a ver", "Te quiero aunque ya no eres mía", "Amanece y tu no estás", "Muchacha ven a mi lado", "Muchachita, chiquitita" y "Regálame una noche contigo", cantadas por Juan José Gimello.

La historia cambió en 1974, cuando Juan José Gimello y Daniel Paredes abandonaron el grupo. Por entonces fueron reemplazados por Pedro Carreras unificando la función de primera voz y bajo, pasando del beat a las baladas románticas.

Así las cosas, con Pedro Carreras el grupo "Pomada" grabó los más grandes éxitos de la historia discográfica del grupo: "Mi promesa", "Ojos sin luz", "Vestida de novia", "Celia", la trilogía de temas de Salvatore Adamo "Por que yo quiero", "Mis manos en tu cintura" y "Un mechón de tus cabellos", entre otros.

La mayoría de sus éxitos fueron editados en discos RCA (hoy Sony BMG),incluyéndose los grandes éxitos de "Pomada" en la colección titulada "20 secretos de amor".

Se destaca que el grupo "Pomada" obtuvo importantes ventas no solamente en Argentina sino en toda América latina, que recibió numerosos premios en sus más de 33 años de trayectoria.

En 1976 la revista norteamericana Billboard los consagró "Best Group of Argentine", y se calcula que han vendido 6.000.000 de discos en su carrera, sólo en Argentina.