CARTAS DE LECTORES

La docencia: una vocación que

dio sentido a mi vida



Sr Director:



Como es mi costumbre, en todos los acontecimientos importantes de mi vida he volcado mis sentimientos escribiendo y esta, mi jubilación, es un hecho de suma importancia para mí, que me invita a reflexionar y compartir mis reflexiones con los lectores del diario que Ud. dirige.

Si me remonto a mi pasado, creo que descubrí mi vocación por la docencia allá en los primeros años de mi infancia cuando, jugando a la maestra, reunía los chicos del barrio y, pizarrón y tiza mediante, “impartía clases”, imitando a mis queridas maestras de entonces, que marcaron mi vida profundamente. Si, aquellas grandes maestras de mi querida Escuela Alberdi y luego las excelentes profesoras de la Escuela Misericordia.

Quien abraza la docencia como profesión, debe saber que esta no es una tarea cualquiera. Es una actividad que implica muchísima capacidad de entrega para poder transmitir no solo conocimientos sino, y por sobre todo, valores.

En los tiempos actuales, los niños y jóvenes, que recibimos como alumnos, están ávidos de valores y de buenos ejemplos que les marquen el camino a seguir. Los niños y jóvenes que hoy recibimos en las aulas constituyen un enorme desafío ya que muchos de ellos vienen desvalidos, desorientados, confundidos, sin haber recibido en su hogar la previa formación en valores que deben impartir los padres. El desafío como docentes es, entonces, aún mayor. Los docentes debemos saber que no solo se educa con la palabra sino y, por sobre todo, con buenos ejemplos.

Quien abraza la docencia como profesión debe saber que tiene en sus manos el enorme poder de transformar, en parte, la realidad de sus alumnos mostrándoles que vale la pena el esfuerzo, que ellos “valen”, que tienen que descubrir sus potencialidades, aquello por lo cual han venido a este mundo, y que tienen que trabajar para lograr desarrollarlas, proponiéndose metas y proyectos, que son los que dan sentido a nuestra vida.

A través de mis treinta y tres años de docencia, en los que gané el afecto y el respeto de miles de alumnos, puedo decir que la clave está en entregarse incondicionalmente, respetando la tarea docente, realizándola con solvencia y vocación, y también en poner límites claros pero amorosos. Solo así se gana el respeto de los alumnos, cuando estos descubren, de parte del docente que tienen enfrente, vocación, entrega, preparación y amor por la tarea elegida, no a través del autoritarismo, de los gritos ni de las amonestaciones.

Para cerrar esta carta, me permito utilizar una frase de la Santa Madre Teresa de Calcuta, que mis alumnos me regalaron a modo de despedida: “No permitas jamás que alguien llegue a ti sin dejarle ir mejor y más feliz”. Esa es la clave, ese es el desafío.

Profesora Sonia Ghione

DNI 14.338.402