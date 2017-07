El clásico, otra vez de arranque

Luego de tanto esperar, y tal como estaba previsto, este viernes, en el Consejo Federal, se dio a conocer el fixture de la edición del Torneo Federal B 2017/18, donde nuevamente volverá a tener a 9 de Julio y a Ben Hur como protagonistas de la Región Litoral Sur, Zona B. En cuanto al sorteo y la forma de disputa no hubo cambios, ya que los elencos rafaelinos, en una costumbre ya de los últimos años, volverán a cruzarse en la primera fecha. Y al igual que en la temporada pasada, el “9” y la BH pondrán en marcha sus renovadas ilusiones y expectativas el próximo fin de semana en el Coloso “Germán Soltermam”. Posteriormente, en la segunda fecha, ambos serán locales, los julienses de San Jorge y los benhurenses de Adiur de Rosario, mientras que en la tercera jornada los dos serán visitantes en Rosario, los de calle Ayacucho en Adiur y los de barrio Parque en Tiro Federal. El segundo enfrentamiento entre los elencos de nuestra ciudad se producirá en la 10ª fecha, en el inicio de la segunda rueda, esta vez en el estadio Parque promediando el mes de septiembre. En cuanto a la forma de disputa, clasificarán a la siguiente instancia los dos primeros, descendiendo el último de cada zona. Cabe recordar que esta zona tendrá 10 equipos, y los restantes rivales de los rafaelinos serán Tiro Federal y Adiur de Rosario, Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez -descendió el año pasado pero fue invitado para este año-, Atlético San Jorge, Puerto General San Martín de San Lorenzo, Unión de Totoras y los venadenses Sportivo Rivadavia y Juventud Pueyrredón. El fixture completo de la Región Litoral Sur, Zona B, es el siguiente:

1ª fecha, sábado 08/07: 9 de Julio vs. Ben Hur; San Jorge vs. Pto. San Martín; Sp. Rivadavia vs. Juv. Pueyrredón; Tiro Federal vs. C. Aguirre y Adiur vs. Unión.

2ª fecha, 16/07: 9 de Julio vs. San Jorge; Ben Hur vs. Adiur; Unión vs. Tiro Federal; C. Aguirre vs. Sp. Rivadavia y Juv. Pueyrredón vs. Pto. San Martín.

3ª fecha, 23/07: San Jorge vs. Juv. Pueyrredón; Pto. San Martín vs. C. Aguirre; Sp. Rivadavia vs. Unión; Tiro Federal vs. Ben Hur y Adiur vs. 9 de Julio.

4ª fecha, 30/07: Adiur vs. San Jorge; 9 de Julio vs. Tiro Federal; Ben Hur vs. Sp. Rivadavia; Unión vs. Pto. San Martín y C. Aguirre vs. Juv. Pueyrredón.

5ª fecha, 06/08: San Jorge vs. C. Aguirre; Juv. Pueyrredón vs. Unión; Pto. San Martín vs. Ben Hur; Sp. Rivadavia vs. 9 de Julio y Tiro Federal vs. Adiur.

6ª fecha, 20/08: Tiro Federal vs. San Jorge; Adiur vs. Sp. Rivadavia; 9 de Julio vs. Pto. San Martín; Ben Hur vs. Juv. Pueyrredón y Unión vs. C. Aguirre.

7ª fecha, 27/08: San Jorge vs. Unión; C. Aguirre vs. Ben Hur; Juv. Pueyrredón vs. 9 de Julio; Pto. San Martín vs. Adiur y Sp. Rivadavia vs. Tiro Federal.

8ª fecha, 03/09: Sp. Rivadavia vs. San Jorge; Tiro Federal vs. Pto. San Martín; Adiur vs. Juv. Pueyrredón; 9 de Julio vs. C. Aguirre y Ben Hur vs. Unión.

9ª fecha, 10/09: San Jorge vs. Ben Hur; Unión vs. 9 de Julio; C. Aguirre vs. Adiur; Juv. Pueyrredón vs. Tiro Federal y Pto. San Martín vs. Sp. Rivadavia.

10ª fecha, 17/09: Ben Hur vs. 9 de Julio; Pto. San Martín vs. San Jorge; Juv. Pueyrredón vs. Sp. Rivadavia; C. Aguirre vs. Tiro Federal y Unión vs. Adiur.

11ª fecha, 24/09: San Jorge vs. 9 de Julio; Adiur vs. Ben Hur; Tiro Federal vs. Unión; Sp. Rivadavia vs. C. Aguirre y Pto. San Martín vs. Juv. Pueyrredón.

12ª fecha, 01/10: Juv. Pueyrredón vs. San Jorge; C. Aguirre vs. Pto. San Martín; Unión vs. Sp. Rivadavia; Ben Hur vs. Tiro Federal y 9 de Julio vs. Adiur.

13ª fecha, 08/10: San Jorge vs. Adiur; Tiro Federal vs. 9 de Julio; Sp. Rivadavia vs. Ben Hur; Pto. San Martín vs. Unión y Juv. Pueyrredón vs. C. Aguirre.

14ª fecha, 15/10: C. Aguirre vs. San Jorge; Unión vs. Juv. Pueyrredón; Ben Hur vs. Pto. San Martín; 9 de Julio vs. Sp. Rivadavia y Adiur vs. Tiro Federal.

15ª fecha, 29/10: San Jorge vs. Tiro Federal; Sp. Rivadavia vs. Adiur; Pto. San Martín vs. 9 de Julio; Juv. Pueyrredón vs. Ben Hur y C. Aguirre vs. Unión.

16ª fecha, 05/11: Unión vs. San Jorge; Ben Hur vs. C.Aguirre; 9 de Julio vs. Juv. Pueyrredón; Adiur vs. Pto. San Martín y Tiro Federal vs. Sp. Rivadavia.

17ª fecha, 12/11: San Jorge vs. Sp. Rivadavia; Pto. San Martín vs. Tiro Federal; Juv. Pueyrredón vs. Adiur; C. Aguirre vs. 9 de Julio y Unión vs. Ben Hur.

18ª fecha, 19/11: Ben Hur vs. San Jorge; 9 de Julio vs. Unión; Adiur vs. C. Aguirre; Tiro Federal vs. Juv. Pueyrredón y Sp. Rivadavia vs. Pto. San Martín.



FORMA DE DISPUTA

Primera Fase: jugarán todos contra todos a dos ruedas y clasifican a la Segunda Fase los clubes ubicados en el primer y segundo lugar.

Segunda Fase: se disputará por eliminación directa a doble partido uno en cada sede. Actuarán de local en el primer partido los clubes que se ubicaron en el segundo lugar. Los dos clubes ganadores clasifican a la Etapa Final.

Etapa final, primera ronda: estará integrada por los 32 clubes clasificados de la Etapa Clasificatoria. Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.

Segunda ronda: estará integrada por los 16 clubes clasificados de la Primera Ronda. Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede. Los 8 clubes ganadores clasifican a la Tercera Ronda.

Tercera Ronda: estará integrada por los 8 clubes clasificados de la Segunda Ronda.Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.Los enfrentamientos serán como se indica seguidamente: ganador Región Litoral Norte con ganador Litoral Sur. Los 4 clubes ganadores ascienden al Torneo Federal A 2018/19.



REGIMEN DE DESCENSO

Finalizada la Primera Fase se confeccionará en las zonas integradas por diez (10) equipos la Tabla General dePosiciones. Los ubicados en la última posición de cada una de las tablas descenderán al Torneo Federal “C” Edición 2018 (total, 15 equipos). En todos los casos de empates en puntos de dos o más clubes de la misma zona, a los fines de determinar descensos se realizarán partidos definitorios entre ellos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 del Reglamento General de la AFA. Finalizada la Primera Fase descenderá al Torneo Federal C 2018 el club que ocupo el 5° lugar con menor puntaje de las zonas integradas por cinco clubes. En caso de empate en puntos entre los clubes que ocuparon la 5° posición en las esas zonas, deberán disputar un partido definitorio para determinar el descenso en las condiciones establecidas en el art. 111 del Reglamento General de la AFA.