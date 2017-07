Sensaciones y sentimientos

Si hay una cuestión que está suficientemente clara, es la de explicar por qué existen las veredas. Cualquiera a quien se le pregunte en voz normal -y siempre que no tenga problemas auditivos- responderá inmediatamente que es para que circulen las personas, ya que la calle está destinada al tránsito vehicular, cualquiera sea la cantidad de ruedas de que se valga.No es lo mismo que la dificultad de establecer qué nació primero, si la gallina o el huevo. En el caso del tránsito, está claro de que al existir vehículos motores y “de tracción a sangre” (pintoresco modo de definirlos) fue necesario crear un espacio donde los peatones estén protegidos de aquéllos. No hay ni huevo ni gallina, sino causa y consecuencia, ya que se dispusieron dos espacios específicos no negociables: a ningún peatón se le ocurriría, si los vehículos dan en circular por la vereda, desplazarse ellos, en compensación, por la calle.Para que quede claro, quien camina siempre está en inferioridad de condiciones y más expuesto a daños de distinto carácter en su esquelética carrocería y, aunque decir todo esto sea repetitivo y pesadamente redundante, la realidad de nuestras veredas está justificando que el punto en cuestión quede a la vista, bien delante de los ojos.Ciclistas y motociclistas han tomado ya sistemáticamente la vereda como lugar de circulación. Aparecen sorpresivamente por delante, de costado o por detrás de quienes caminan, a los que no les dejan espacio ni tiempo para reaccionar si no quieren ser embestidos. Decidieron que ese uso “está bien” o “es correcto” o “no está mal” (modo este de tratar de instalar la idea de que “es bueno”).¿Qué hacen, entonces, los usuarios naturales de las veredas? Muchos simulan que motos y bicicletas no los perturban y, con una obediencia de alguna manera explicable, se corren para dejarles paso. Otros mantienen su espacio negándose a darles la “prioridad” de paso. Algunos, muy pocos, toman la palabra ante ellos y -cuando no son ignorados o insultados- reciben de los infractores las más creativas e insólitas respuestas, que se pueden clasificar básicamente en dos grupos: a) las “explicativas” (“vengo a acá cerca”, “recién subí”, “llego tarde al trabajo”, “voy mirando bien a la gente”), y b) las que agreden y/o inculpan al que se ha atrevido a reclamarles (“¿qué? ¿acaso vos no vas también por la vereda?”, “¿qué? ¿ahora sos guarda?” , “¿a quién le molesta?”)Si se analizan estas respuestas, es fácil deducir: 1, que ellos están aceptando implícitamente su falta; 2, que no están dispuestos a cambiar su nueva y liberal costumbre, y 3, que si el peatón espera que el problema se solucione solo, lo único que necesita para estar al horno es rodearse de sabrosas papas.Es una situación demasiado problemática para dejarla como está: muchos son los que han cambiado el orden natural de la circulación y ven al peatón como un objeto pasivo sin derecho a nada cuando, verdaderamente, al ocupar ellos el sitio que les ha designado la reglamentación urbana, deben tener la seguridad de que su senda no será invadida por ningún vehículo.Se dice con razón que es la inserción de valores lo que mejora el cuerpo social: asegura más resultados que la sanción (que también es necesaria en los casos de incumplimiento de las normas). Una propuesta económica y efectiva es la de volver a educar, por medio de la autoridad de aplicación a nuestros conciudadanos, mediante campañas sostenidas -con cartelería y difusión en los medios públicos- que instalen la idea de que debe reservarse a los caminantes ese espacio exclusivo.No hay ninguna duda de que así estaremos haciendo juntos la buena convivencia.