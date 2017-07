La necesidad de la rotación de cultivos

Se realizó la segunda asamblea del Consejo, en la que debatió sobre la búsqueda de soluciones estructurales al problema del agua. Marcelo Bargellini, Secretario de Agricultura de la Provincia, remarcó que los excesos no alcanzan a “sacarse con canales” y puntualizó en la búsqueda de alternativas interdisciplinarias.

El Consejo Hídrico, Productivo y Ambiental sesionó por segunda vez en la ciudad de Santa Fe, en el que se debatieron alternativas para amortiguar los efectos de los excesos de agua y, a mediano y largo plazo, evitarlos. Además desde el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia aprovecharon para presentar avances de las acciones implementadas para resolver la problemática.Del encuentro, que se realizó en el Salón Amarillo del Ministerio de la Producción, participaron el Ministro José Garibay, el secretario de Recursos Hídricos, Juan Carlos Bertoni; el secretario de Agricultura Marcelo Bargellini, la subsecretaria de Desarrollo Estratégico y coordinadora ejecutiva del Consejo Económico y Social, María Paz Gutiérrez; la diputada provincial Clara García; entre otras autoridades y representantes de municipios, comunas y entidades productivas.Garibay recordó que el objetivo de este espacio “es buscar una mirada y un abordaje integral, intersectorial e interjurisdiccional de la problemática hídrica para todos los santafesinos, tanto en coyunturas de emergencia como en el mediano y largo plazo, que den soluciones de fondo a los problemas del agua”.Además el titular de la cartera de Infraestructura confirmó que continúa la institucionalización de los comités de las siete macrocuencas de la provincia de Santa Fe, así como las obras que se realizan para el mantenimiento. “Esto es estratégico y nos está permitiendo pensar y abordar de manera territorial los proyectos y las obras”, destacó.LEY DE SUELOS Y LASPOLITICAS PRODUCTIVASEn representación del ministro de la Producción, Luis Contigiani, el secretario de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales de esa cartera, Marcelo Bargellini, detalló que “recientemente se planteó la necesidad de revisar la Ley de suelos o en su defecto, el decreto reglamentario. Por este motivo, surgió un nuevo decreto reglamentario que incorpora temáticas como uso y obligatoriedad de la conservación y áreas de manejo exclusivamente conservacionista”.Bargellini remarcó que “esta problemática se resuelve en forma integral, no solamente con canales porque hoy vemos mucho los canales que están en funcionamiento, que han sido limpiados, etc. Hay mucha problemática de agua que no alcanza a sacarse con canales. Esto tiene que ver también con cuestiones de proceso productivo, que van a llevar un tiempo o un par de años recuperar algunas cosas. Nosotros hoy estamos evaluando y tratando de impulsar planes para una mayor siembra de trigo y maíz, una rotación de cultivos.”En ese sentido puntualizó que “la intención es incorporar la rotación y más raíces porque consideramos que el suelo es parte importante de todo esto. Desde ese espacio nosotros estamos trabajando”.Esto requiere sin dudas darle herramientas al productor, que se ve seducido (u obligado) a decidir sobre un cultivo u otro en función de la rentabilidad. “Si uno hace un análisis solamente económico, implantar el cultivo de maíz es mucho más caro que implantar soja. Entonces ahí es donde tenemos que aparecer nosotros como organismo estatal, con organizaciones cooperativas que también tienen ese objetivo y ver cómo le generamos las condiciones a los productores para que también incorporen una hectárea de maíz dentro de su rotación” manifestó el Secretario.