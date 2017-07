Los perritos del señor Porcel

Señor… señor…

La frase me llegó de pronto. Caminando por la avenida Corrientes a las seis de la tarde, es sencillo confundir oídos; además, uno tiene demasiados pocos conocidos en la ciudad, menos que lo traten así.

Intenté seguir de largo, pero se reiteró el pedido, ahora un poco más enérgico y con un dejo casi de ruego.

Señor… sí, a usted…

No tuve más remedio que darme vuelta. Pero no había nadie. O casi. A unos metros estaba la estatua que recuerda al actor Jorge Porcel, en este caso disfrazado de Don Mateo, el peluquero chanta que lo terminó de eyectar a la fama, antes que la misma fama y la biología lo hicieran -precisamente- monumento entre las luces porteñas.

Miré nuevamente y allí me di cuenta. Era Porcel el que me hablaba, pero solo movía sus ojos y, apenas, sus labios. Se dio cuenta de mi interés y me hizo el pedido de lo que necesitaba:

Señor, ¿no me puede correr un poco los perros? Me están meando los timbos…

Allí me percaté de algo más. Al sillón del peluquero le habían atado dos canes y presumí, con acierto, que sus propietarios estaban comiendo una pizza en el local de esa misma vereda. “Sí, como no”, atiné a decir mientras uno de los “pichichus” (N. de la R.: el perro de Hijitus) intentaba morderme y el otro proyectaba otras acciones sanitarias en el mismo sitio, o sea en los zapatos.

Ya calmadas apetencias biológicas de los animalitos se me dio por charlar con el tipo y le pregunté: “Pero usted, ¿es Porcel en serio?”.

¡¡¡No, si voy a ser una imitación de Sapag!!! Claro que soy Jorge Porcel, actor argentino devenido monumento por mis aportes a la cultura nacional (¡¡SIC!!).

¿Y qué hace acá?

Y qué quiere. Las cosas andan mal en el más allá. Los artistas no tenemos cielo ni infierno; nos quedamos en el famoso limbo. Yo intenté armar “Porcelandia” y las “Gatitas y ratones” en otro espacio, y mire donde terminé.

Bueno; tan mal no está.

Tiene razón, pero no todos los perros son como estos (“Batuque”, movete un poco que el señor te saca una foto). A veces vienen algunos…

Confieso que me interesó el tema y me acomodé en el sillón de peluquero que completa la escena. Por un momento me acordé de mi amigo Aldo Giacossa que tenía el que había pertenecido a Fortunato Santarosa en su salón de la Galería San Martin, pero me interesó más continuar con la conversación.

Le pregunté por sus colegas que también tenían sus evocaciones en la misma avenida.