Inversión por $ 750 millones para la creación de start-ups

El anuncio lo realizó el CEO del Grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón, en el lanzamiento del acuerdo estratégico entre Fundación INECO, presidida por el Dr. Facundo Manes, y CITES (Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social), la incubadora tecnológica del Grupo Asegurador.

Cabe destacar que el Grupo Sancor Seguros, a través de CITES, ya lleva invertidos desde diciembre de 2013 más de U$S 10 millones, orientados a laboratorios, equipamiento y programas de aceleración de Start-ups. Asimismo, en los últimos 10 años ha realizado una inversión superior a los U$S 10 millones en acciones de RSE, fundamentalmente en educación cooperativa, cooperativismo escolar y seguridad vial.

En ese contexto, recientemente se anunció el lanzamiento por parte del Grupo de un fondo de inversión como vehículo de capital emprendedor que apunta a desarrollar 32 start-ups en los próximos cuatro años. El mismo estará abierto para que otros privados puedan integrarse.

Por otro lado, se presentó la construcción de los nuevos edificios del CITES y el Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES), que estarán emplazadas dentro de un moderno desarrollo urbanístico denominado Ciudad Verde que el Grupo Sancor Seguros está construyendo en Sunchales. Para ello, se inyectará una inversión de más de U$S 10 millones. A esto se suma la continuidad de proyectos orientados a acciones vinculadas a sustentabilidad.

Respecto al lanzamiento del acuerdo entre Fundación INECO y CITES, las entidades se comprometen a llevar a cabo acciones de colaboración y complementación recíproca para contribuir al desarrollo de un ecosistema emprendedor de alta tecnología, promoviendo la innovación tecnológica de manera federal dentro de la Argentina. En particular, trabajarán para favorecer la creación de nuevas empresas de base científico-tecnológica, en especial en las verticales de neurociencias y dispositivos médicos, como así también en incentivar el desarrollo de vehículos de inversión de capital emprendedor dentro del país.

En ese plano, Simón informó que conjuntamente con INECO, la empresa estará lanzando un “Centro de Neuro-rehabilitación Ambulatoria junto a un Centro de Medicina Laboral de Prevención ART, de 3.000 m2 en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una inversión inicial de U$S 3 millones para la rehabilitación de los trabajadores accidentados, como así también a toda persona que se encuentre afectada por una afección neurológica que requiera rehabilitación”.

Manes destacó que esta alianza es "un ejemplo de la sociedad del conocimiento a la que debemos apostar en la Argentina: articular una sociedad civil comprometida que posicione al conocimiento en la base del desarrollo nacional" y se mostró esperanzado de que este acuerdo se transforme "en un modelo y ayude a motorizar la movilidad social mediante una de las fortalezas de los argentinos: la creatividad y la innovación"

En el marco del evento, también se lanzó la nueva convocatoria del programa CITES Start-ups, focalizada en dichas áreas tecnológicas. En www.cites-gss.com/citesineco es posible consultar más información sobre la misma.



Fundación INECO y CITES



Creada en nuestro país en 2008 con un espíritu de liderazgo para el desarrollo de las neurociencias a nivel mundial, la Fundación INECO es una organización sin fines de lucro que apoya programas de investigación destinados a comprender las bases neurobiológicas de los más complejos procesos cerebrales y promueve proyectos académicos destinados a perfeccionar la prevención, la detección y el tratamiento de desórdenes neurológicos y psiquiátricos. Desarrolla su labor sobre la base de cuatro pilares fundamentales: el trabajo interdisciplinario, la relevancia de los proyectos de investigación para la sociedad, el impacto internacional de sus investigaciones, y la generación de conciencia sobre tópicos de neurociencias en la comunidad. Traslada sus novedosos hallazgos a la formación científica de profesionales, a la concientización y educación de la comunidad, y al bienestar de los pacientes con problemas neurológicos y psiquiátricos y el de sus familiares.

CITES, una iniciativa del Grupo Sancor Seguros, es la primera incubadora tecnológica de América Latina focalizada y especializada en desarrollar start-ups high tech, complejas, disruptivas, de alto impacto y de alcance mundial, aportando inversión de hasta U$S500.000 por cada una. Por ella han pasado ya más de 500 start-ups mentoreadas, de las cuales ocho han sido invertidas. Su propuesta de valor incluye, además, management activo y asesoramiento internacional de negocios, acceso a laboratorios totalmente equipados, soporte tecnológico, de mercado, legal y financiero, y acceso a mentores, socios estratégicos, expertos, emprendedores e inversores a nivel global. Cuenta con presencia en las ciudades de Sunchales (Santa Fe), Buenos Aires, y San Carlos de Bariloche (Río Negro) gracias al convenio de colaboración recíproca firmado con la Fundación INVAP, con el fin de potenciar en estas regiones las posibilidades de creación y radicación de nuevas empresas o start-ups de base tecnológica.