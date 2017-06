Panorama político

El viernes pasado, en el festejo de los 38 años del Banco Credicoop, en sintonía con su presidente Carlos Heller -fuerte crítico del actual gobierno de Macri y coincidente con la mayoría de políticas de la anterior gestión K-, uno de los directivos que habló en la oportunidad, Lucio Culhan -los otros fueron Jorge Muriel e Ismael Bongiovanni-, tuvo un muy duro pronunciamiento contra la política económica del gobierno, marcando por ejemplo que se dejaba de lado a los sectores de menores ingresos favoreciendo en cambio a los poderes concentrados, que seguía la inflación, que los ingresos de divisas al país eran capitales especulativos, además del fuerte endeudamiento que se hizo para pagar fondos buitre y afrontar gastos corrientes, que se fomenta la bicicleta financiera en lugar de asistir al sector productivo. Puntualizando también el negativo efecto que tuvieron los aumentos de tarifas de servicios públicos, impactando todo este conjunto en una fuerte baja del consumo.Una síntesis que recoge en este presente muchas adhesiones, pues, más allá de cómo se la describa, se trata de hechos de la realidad.En otro pasaje, ya sobre el final, el expositor dio cuenta de la contradicción de estas medidas actuales con las del gobierno anterior, cuando se privilegiaba una mejor distribución de la riqueza, la inclusión y otras políticas claramente orientadas hacia el ámbito social. Al concluir, recibió aplausos y adhesiones varias.Más allá del respetado libre pensamiento, el acontecimiento motivador del festejo, llamaba a evocar orígenes, desarrollo, presente y futuro del Banco y seguramente alguna conexión con la perspectiva económica actual, la que la entidad cooperativa integra como parte del fuerte sector financiero. Quedan dudas en cambio, del repaso hecho sobre el pasado.En la Provincia de Santa Fe hay un canal público que cuenta con presupuesto público. Se trata de 5Rtv, que procura reflejar lo que sucede en el amplio territorio provincial, incluir e integrar a todos. Y también tiene un noticiero. Que ahora en tiempos de elecciones puede constituir una herramienta para deslizar puntos de vista o posicionar candidatos. En este contexto se inscribe un tuit de 5Rtv de ayer a las 19:28 en el que anticipaba uno de los títulos que desarrollaría en 5R Noticias a partir de las 20 hs.: "Nos sacamos de encima un lastre". La frase pertenece al gobernador Miguel Lifschitz, quien hacía referencia a la salida de dirigentes radicales de su gobierno. Precisamente, uno de los que esta semana promocionaba haber dejado su cargo en el Gobierno provincial para dedicarse de lleno a su candidatura a concejal es el rafaelino, Leonardo Viotti. Y no por el Frente Progresista sino por el frente Cambiemos...La declaración de Lifschitz extraña considerando su perfil de moderado. Y el teléfono es para tantos Viotti que dejaron el Frente Progresista para apostar por Cambiemos.La mediática de la farándula Amalia Granata, quien visitó esta ciudad varias veces en los últimos tiempos, como candidata a diputada nacional, representante de UNA pero -según aclaró- con mucha cercanía a Sergio Massa, estuvo el miércoles en A dos Voces por TN, despachándose con algunas declaraciones realmente contundentes y durísimas. Fue muy crítica del gobierno de Santa Fe, recordando que "los socialistas gobiernan desde hace muchos años pero las rutas y las inundaciones están a la vista de todo el mundo", acusando también que "a Miguel Del Sel le robaron la elección a gobernador". Sin ponerse colorada, consideró: "Yo creo que Del Sel ganó y le quitaron esa posibilidad, en Santa Fe es bastante común". Mientras que sobre la ex presidenta y ahora candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, sin muchos preámbulos sostuvo "es una ladrona sinvergüenza". Pocas palabras para una definición más que dura.La rosarina, que hace su campaña personalmente recorriendo la provincia -dijo que aún le falta andar por el norte santafesino-, no cuenta con financiación de nadie y calificó el mundo de la política como mucho más duro y complicado que el de la farándula. Su inclinación casi total está hacia el trabajo social.En una sección titulada "Palpitando los comicios" del diario El Litoral de este jueves, con formato de diálogo, se comenta sobre los comicios que se vienen en agosto y octubre pero enfocando hacia 2019 cuando haya que elegir gobernador. Allí se especula que los tres que asoman para esa puja son el radical José Corral, el socialista Antonio Bonfatti y el peronista Omar Perotti.Sobre el ex intendente rafaelino sostiene uno de los supuestos charlistas "Perotti seguro que será candidato ¿o acaso creés que el peronismo se va a suicidar llevando como candidato a Agustín Rossi?", especulando luego que "todos los porotos están puestos a favor de Perotti".En Rosario, el frente Ciudad Futura presentó una lista de precandidatas a diputadas nacionales liderada por Caren Tepp en la que no hay hombres. Esta "innovación" en materia de conformación de listas encontró un obstáculo en el juez federal con competencia electoral de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, quien impugnó la nómina con el argumento de que "el cupo es para ambos sexos" a la vez que le dio un plazo para incorporar a un hombre entre las postulantes. Y si no cumplen quedará excluida de las elecciones primarias del 13 de agosto.Lejos de aceptar la medida del magistrado, en Ciudad Futura mantienen su posición. "La resolución del juez tergiversa el espíritu de la ley, que vino a garantizar un mínimo de participación de las mujeres y nunca un máximo", argumenta a la vez que anticipó que si la lista de Tepp se queda afuera de las elecciones recurrirán a la Cámara Nacional Electoral.Lo curioso es que la lista de Ciudad Futura no es la única completamente femenina de la Provincia. En Sunchales, la Coalición Demócrata presentó una lista sólo conformada por mujeres para competir en las elecciones de concejales. Chela Caviglione, María Alejandra Bugnon de Porporato y María Delia Marengo de Basso son las precandidatas titulares mientras que María Victoria Prochetto, Susana Gandini de Astro y Valeria Culasso las suplentes.Pero en este caso la lista no ha encontrado problemas para quedar firme en el mapa de candidaturas, pues depende de la Justicia provincial, que dio luz verde a su participación.Así, hay dos miradas distintas sobre las listas integradas exclusivamente por mujeres.Actual concejal de Rosario y ex compañero de fórmula de Miguel Del Sel en las elecciones de gobernador de 2015, Jorge Boasso, quedó excluido como precandidato a diputado nacional por Cambiemos por la Junta Electoral de ese espacio, que consideró como irregular la presentación de avales. Así se cumplió el deseo del presidente Mauricio Macri de que haya una única lista por el frente Cambiemos en Santa Fe, liderada por Albor Cantard.Boasso, mientras da pelea en el frente interno y dispara munición gruesa al intendente santafesino y titular del Comité Nacional de la UCR, José Corral -a quien responsabiliza por su "proscripción"-, se inscribió también por la lista del partido Unite, por lo que se dará el gusto de participar en las primarias de agosto.Rápidos de reflejos, los socialistas metieron la cola y volvieron a diferenciarse de Cambiemos. El ministro de Gobierno, Pablo Farías, aseguró que "en toda esta etapa democrática, la doctrina y la posición de los tribunales electorales y de la Justicia electoral siempre ha sido favorable a la participación política, dándole más importancia a la posibilidad de competencia entre la diversidad de candidatos que a los requerimientos formales". Por eso dijo que es "preocupante" la decisión de bajar la lista de Boasso. Y dijo que a la lista de María Eugenia Schmuck, candidata a diputada nacional por el Frente Progresista, le faltaba cumplir requisitos pero la dieron por válida igual pese a que competirá contra el oficialista, Luis Contigiani.