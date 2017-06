Leo Messi sella su amor con Antonela

ROSARIO, 30 (NA).- La historia de amor entre el mejor futbolista argentino Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, su novia de toda la vida, quedará hoy sellado cuando contraigan matrimonio frente a sus hijos Thiago y Mateo como testigos, en una celebración en su Rosario natal, "blindada" para la recepción de invitados que llegan desde todo el mundo.

El desfile de vuelos privados fue constante desde este jueves por la mañana en el aeropuerto "Islas Malvinas" de la ciudad santafesina, que estuvo abarrotada de curiosos y periodistas que pretendieron llegar a tener un contacto con ídolos del deporte de la talla de Carles Puyol, Luis Suárez, Xavi Hernández, Samuel Etoo, José Manuel Pinto, Samuel Umtiti y Cesc Fabregas, entre otros.

Lo cierto es que la celebración en el hotel "City Center", en la entrada a la ciudad, significará un oasis dentro de una Rosario que estará con sus medidas de seguridad extremas para custodiar a los más de 300 invitados a la boda.

En el aeropuerto, un servicio de remises recogió a cada grupo de invitados para llevarlo hasta el complejo del hotel y casino, donde se reservaron todas las habitaciones para que puedan descansar antes y, quienes lo deseen, después de la celebración en el salón principal.

Las posibilidades de ver a estas estrellas del fútbol internacional para los curiosos se limitaron al lugar donde se detenga el avión y que sea visible a través de ventanas desde el interior del aeropuerto.

Para último momento se espera la llegada del brasileño Neymar, uno de los mejores amigos de la "Pulga", junto a la pareja de Gerard Piqué y Shakira, obviamente custodiados por un megaoperativo de seguridad con al menos 300 agentes distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

Entre los argentinos ya están en Rosario Sergio "Kun" Agüero -y su mujer Karina "La Princesita"- y Ezequiel "Pocho" Lavezzi, más Ángel Di María, Javier Mascherano, Gonzalo Higuain, Ever Banega, Maxi Rodríguez, Patón Guzmán y el ya retirado Martín Demichelis. Del ámbito de la TV, irán el conductor Marcelo Tinelli, Adrián Suar y el actor Nico Vázquez, con su mujer Gimena Accardi.

Los ausentes principales, quizás, serán Ronaldinho -que había asumido un compromiso con anterioridad- y Andrés Iniesta, quien acaba de ser padre de su tercer hijo.



2 DÉCADAS DE AMOR

Si bien no abundan detalles, la historia de Messi y Antonela tiene más de dos décadas desde su primer encuentro en la casa de Lucas Scaglia, primo de ella y compañero de fútbol de él.

Según la película documental "Messi", del director español Álex de la Iglesia, la Pulga quedó paralizado con los ojos de esa joven. "¿Quién es?", llegó a balbucear. "Antonela, mi prima", le respondió su amigo.

"Antonella y Leo dejaron de verse durante un tiempo cuando él era solamente un chaval que quería llamar su atención y ella una niña guapa que no se dejaba engatusar", contó el periodista Guillem Balagué en "Messi", la única biografía autorizada del mejor jugador del mundo.

Fue en el 2000, cuando Jorge Messi se llevó a Leo a España, para sumarse a las inferiores de Barcelona, lo que motivó que solo se vieran algunas veces cuando volvía de visita a Rosario.

Una tragedia fue la que volvió a forjar una sólida amistad, en primer término, cuando en 2005 una amiga de ella murió a la salida de un boliche al ser atropellada por un chico que manejaba borracho.

"Antonela tenía 17 años y la pasó muy mal, estuvo varios días sin ir al colegio. Justo coincidió con uno de los viajes de Leo hacía su casa y, apenas se enteró, corrió para estar a su lado", reveló una de sus amigas en diálogo con la revista "Para Ti", en 2010.

Messi tuvo que esperar un tiempo para poder volver a la carga por Antonela, porque ella estaba de novia, aunque luego se separó. Según recordó una de sus amigas en "Para Ti", fue en una juntada por el "Día del Amigo", en 2007, cuando Antonela le blanqueó el noviazgo a su círculo íntimo.

"Nos encontramos en Roldán para festejar el Día del Amigo, como siempre lo hacemos, y ella sacó el Blackberry que Lio le había regalado. No dijo mucho más pero todas entendimos que habían vuelto a salir", sostuvo su amiga.

El anuncio público fue del propio Leo, durante una entrevista televisiva en el programa "Hat Trick Barça", de la TV Catalunya, aunque sin nombrar a Antonella.

Fue después del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Roccuzzo decidió radicarse definitivamente en Barcelona, luego de haber cursado algunas materias en la carrera de Comunicación Social y luego en Odontología, y siempre manteniendo su aprendizaje del idioma inglés, una de sus pasiones.

Públicamente, apenas hablaron juntos unos pocos segundos en el spot del programa "Anillo al dedo", que se emitió en "El Trece" conducido por el actor Nico Vázquez, amigo de Leo.

Allí, los sometieron a un divertido juego en el que les hacían preguntas cruzadas, donde ella no pudo responder en qué año debutó él, y Messi no supo decir con precisión cuánto pesó Thiago, su primer hijo, al nacer. Ahora, el pequeño será testigo de la boda de sus papás, junto a su hermanito Mateo, en una fiesta inolvidable y en su ciudad natal.