Venezuela y el caos

Venezuela va de mal en peor, pues el gobierno de Nicolás Maduro que desde hace largo tiempo viene a la deriva, sumiendo al país en un caos de violencia y muerte, ahora directamente amenazó a toda la población que se rebele a sus dictatoriales decisiones en que se recurrirá a las armas. Concretamente, tras los disturbios gravísimos ocurridos en la ciudad de Maracay, donde hubo saqueos, incendios, calles bloqueadas y centenares de detenidos, Maduro advirtió que "lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas".La descomposición social está agigantándose cada día, con enfrentamientos cada vez más violentos y con decenas de muertos en las movilizaciones de protestas al gobierno, originándose esta nueva escalada en el rechazo generado por el llamado a una Asamblea Constituyente por parte del gobierno chavista, con el objetivo prácticamente admitido de generar nuevos mecanismos para sostener el unicato del poder en manos del presidente Maduro."Nosotros jamás nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas", difundiendo la total disposición que tiene su movimiento para ir al combate armado, lo cual expone con absoluta claridad el nivel de autoritarismo y los mecanismos que ubican como dictadura a la gestión de Maduro, dispuesto a resistir por todos los medios, aunque se encuentra muy deteriorado el respaldo de las fuerzas armadas, siendo en cambio cada vez más grande el movimiento generado entre la población, que no sólo lucha para recuperar los derechos constitucionales y la legitimidad de las instituciones venezolanas, sino también para tratar de defender y recuperar las mínimas condiciones para la sobrevivencia, pues la situación está tensada al máximo, con carencia de alimentos, medicamentos y demás elementos indispensables, además de la casi paralización de los centros públicos, con la única excepción tanto de las fuerzas regulares como aquellas organizadas al margen de la legalidad, que suelen utilizarse para disolver manifestaciones.Este violento y amenazante discurso de Maduro fue en el marco de una cadena nacional hacia todo el país, cuando toda la población vive angustiada por una situación insostenible que genera focos de que incluso pueden estar anticipando el momento en que se produzcan enfrentamientos entre los diversos sectores sociales. El detonante fue el 80 por ciento de rechazo que genera la intención de Maduro de reformar la Carta Magna que había sido impuesta por el fallecido Hugo Chávez, lo cual ha generado que también importantes grupos de chavistas se hayan vuelto contra el presidente del movimiento bolivariano, cada vez más desarticulado.Desde sectores de la oposición, visto este desequilibrio del Presidente, que parece haber colmado todo lo imaginado, sostienen que "ha declarado la guerra a los propios venezolanos", en tanto desde el Parlamento se dijo sin ninguna clase de tapujos que "Venezuela vive una fortísima dictadura", y que es el mismo gobierno que está ahora induciendo para que el caos generado sea cada vez mayor, y tal vez, de esa forma tratar de convertirse en víctimas cuando en realidad son los victimarios y responsables de lo que es hoy el país caribeño.Junto a este estado de caos que vive el país y el cúmulo de necesidades de la población, con extremos realmente desesperantes, además se añaden algunas otras situaciones que pintan de cuerpo entero cómo ha sido la gestión de Chávez primero y de Maduro ahora, como por ejemplo que Venezuela pasó de ser uno de los principales exportadores de petróleo del mundo a importarlo, y también comenzar a controlar el consumo de gas pues ha comenzado a escasear. Dos elementos que fueron el pilar de la riqueza del país en otros tiempos, no muy lejanos, y que ahora escasean y deben importarse.Recordemos además, que otros elementos, tanto comestibles esenciales como productos de uso hogareño, son conseguidos en cuenta gotas, luego de largas esperas en los lugares de racionamiento. Y ni que hablar de los medicamentos, que por falta de divisas para importarlos, prácticamente han desaparecido desde hace largo tiempo, aclarando que no sólo aquellos más complejos, sino también los elementales.