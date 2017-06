Despedida de local para Jaguares

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Los Jaguares, franquicia argentina en el Súper Rugby, jugará hoy ante Southern Kings de Sudáfrica su último partido como local, ya sin chances de clasificar a los playoffs del certamen más importante del Hemisferio Sur. El encuentro se disputará desde las 20:05 en el estadio "José Amalfitani" de Liniers y el conjunto "naranja" empezará a despedir a su entrenador Raúl Pérez, que no continuará una vez concluida esta edición.Luego de la ventana internacional de junio, donde la mayoría del plantel jugó para los Pumas, lo más destacado es que no estará el capitán Agustín Creevy. El hooker descansará luego de haber jugado todos los partidos del año (tanto en Jaguares como en Los Pumas) y por eso Julián Montoya será titular. Por distintas lesiones, no estarán disponibles Tomás Lezana, Javier Ortega Desio, Tomás Lavanini y Ramiro Moyano.Con apenas cuatro victorias en 2016 y cinco en lo que va de 2017, Pérez no le encontró la vuelta al equipo y, de hecho, los malos rendimientos también afectaron a los jugadores a la hora de vestir la camiseta argentina. De todos modos, Pérez dirigirá los partidos de Jaguares en Australia, ante Waratahs y Rebels, antes de despedirse oficialmente. Los 15 Jaguares que saldrán a la cancha de entrada serán: Lucas Noguera, Julián Montoya, Nahuel Tetaz Chaparro, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Juan Manuel Leguizamón, Leonardo Senatore, Martín Landajo (Capitán), Nicolás Sánchez, Emiliano Boffelli, Bautista Ezcurra, Matías Orlando, Matías Moroni y Joaquín Tuculet.MUNDIAL EN SANTA FEEl presidente de la UAR, Carlos Araujo confirmó que están dadas todas las condiciones para que Rosario y Santa Fe sean sedes del Mundial Juvenil M20 el próximo año.Araujo señaló que "contamos con el apoyo del estado provincial y municipal, esperamos también el de la Nación y si a eso le sumamos la World Rugby y la Unión Argentina, creo que están dadas todas las condiciones para organizar este mundial". El titular de la UAR presidió la "cumbre" dirigencial realizada en la Unión de Rugby de Rosario, que contó entre otros, con la presencia de Diego Sebben y Adrián Ghiglione por la Municipalidad de Rosario, Jorge Bruzzone, presidente de la Unión Santafesina, personal gerencial de la Unión Argentina y directivos de la entidad anfitriona.Respecto de los escenarios posibles, confirmó a "Old Resian y a CRAI, pero resta uno más ya que la World Rugby cuando visitó la región estuvo viendo otros lugares que tienen posibilidades". Al respecto es importante señalar que dos zonas clasificatorias se jugarán en Rosario y una tercera en la capital provincial.El torneo se iniciaría "el 26 de mayo, -indicó- ya que de esa manera no tendríamos interferencia con el Mundial de Futbol en Rusia y tampoco habría superposición con un Mundial Juvenil de Básquet que también se jugará entre Rosario y Santa Fe".El Mundial 2018, contará con la participación de Nueva Zelanda, Inglaterra, Sudáfrica, Francia, Escocia, Australia, Gales, Italia, Irlanda, Georgia, Argentina y el seleccionado (reemplazará al descendido Samoa) que resulte campeón del World Rugby Trophy.