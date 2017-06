Un desafío de aceleración y dos carreras ofrecerá Súper TC2000

Está claro que no le faltarán condimentos a las actividades que se desarrollarán en el marco de la sexta fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000 que se disputará entre mañana y el domingo en el mítico autódromo "Ciudad de Rafaela".Es que la expectativa no solamente estará focalizada en el programa estrictamente deportivo, sino que paralelamente se estarán realizando una serie de eventos promocionales que le otorgarán un mayor atractivo al evento (página 26).Mañana, por ejemplo, no solo habrá acción en el "Templo de la Velocidad", con un desafío de aceleración sobre una distancia de 800 metros en el que estarán compitiendo un piloto por equipo. En ese mismo día, el público tendrá la oportunidad de asistir al programa "Boxes Abiertos".El sábado comenzará la acción en pista, en una jornada que estará destinada a los entrenamientos, las clasificaciones y la primera carrera al escenario de 4.662 metros (óvalo con dos chicanas), a partir de las 16:30.Finalmente, el cronograma establece para el domingo la realización de la segunda carrera, que se pondrá en marcha a las 12:20.Compartirán el programa la Fórmula Renault 2.0 y la Fiat Abarth Competizione, que utilizarán el circuito "Ing. Juan R. Báscolo", de 3.050 metros de cuerda.Los horarios oficiales se resumen en el siguiente cronograma:pruebas libres comunitarias Fórmula Renault 2.0desafío de aceleración Súper TC2000.entrenamiento 1 Fórmula Renault 2.0;entrenamiento 1 Súper TC2000;entrenamiento 1 Fiat Abarth Competizione;clasificación Fiat Abarth Competizione;clasificación Fórmula Renault 2.0;súper Q (5 mejores) Fórmula Renault 2.0;entrenamiento 2 Súper TC2000;clasificación 2 Fiat Abarth Competizione;carrera 1 Fórmula Renault 2.0 (16 vueltas ó 25 minutos);carrera 1 Fiat Abarth Competizione (14 vueltas ó 25 minutos);Q1 Súper TC2000 Grupo A;Q1 Súper TC2000 Grupo B;Q2 Súper TC2000 puestos 11º al 20º;Q2 Súper TC2000 puestos 1º al 10º;Q3 Súper TC2000 (mejores 10)carrera 1 Súper TC2000 (9 vueltas ó 25 minutos).prueba libre Súper TC2000;carrera 2 Fiat Abarth Competizione (14 vueltas ó 20 minutos);carrera 2 Fórmula Renault 2.0 (16 vueltas ó 25 minutos)carrera 2 Súper TC2000 (27 vueltas ó 45 minutos).