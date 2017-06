Entregan elementos para ambulancia neonatal

En la mañana de la víspera, la Casa Rotaria, sede del Rotary Club Rafaela, fue testigo de una ceremonia de gran trascendencia para la salud de la ciudad y zona y de íntima satisfacción para quienes son miembros de la institución de servicio, ya que en la oportunidad se procedió a efectuar la tercera entrega de elementos de neonatología y pediatría al SIES -Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria-, de la Región 2 de Salud, Nodo Rafaela.En la ocasión los elementos donados son Humidificador/calentador microprocesado, marca Fisher & Paykel, modelo MR 810, incluye un clamp de fijación al ventilador (900MR030) NS160203027058 y OX0060- Blender/Mezclador automático aires/02 de bajo caudal, suministra entre 3 y 15 litros por minuto de mezcla, incluye flowmeter graduado de 0 a 15 Ipm, conexión DISS entrada aire y oxígeno, marca Famox, NS AQ6143.La idea fue pergeñada durante la presidencia de María Elena Rossetti, quien señaló que "viene desde hace rato, mi idea era un proyecto mucho más amplio, basándome en lo logrado por el club de Angélica, que logró traer una autobomba desde Estados Unidos; yo pensé, en un principio, que podríamos traer, del mismo modo, una ambulancia pediátrica, pero con los costos y los temas burocráticos y aduaneros, iba a hacerse muy difícil. Es una idea que venía arrastrándola, no pude cumplimentarla, pero la actual presidente, Susana Vera, con su empeño y sus ideas, logró convencer a los socios y por medio de ventas de insumos que hicimos, de la Municipalidad, con las entidades de bien público, logramos ir comprando diversos elementos para equipar una ambulancia que Rafaela no cuenta".Y agregó: "No quita que en el futuro pueda ampliarse a otra unidad, o con un subsidio global, logrando el apoyo de Rotary Internacional".Nuestra entrevistada remarcó especialmente que contaron con el apoyo de diversas instituciones rafaelinas, y merced a ese apoyo y el de la comunidad en general, lograron este objetivo.El sencillo acto fue dirigido por la actual presidente, Susana Vera, acompañada por quien asumirá ese cargo el próximo sábado, Alfredo Monteverde y Susana Segarra y Ariel Lanzetti, por el SIES.En la ocasión, tanto Susana Vera como Alfredo Monteverde enfatizaron el significado del aporte, nacido del compromiso con la comunidad que guarda la institución de servicio y desde el SIES se destacó el gesto, agradeció el aporte y se valoró la dedicación de Rotary.Por su parte, Monteverde, al remarcar el aporte recibido para este logro, enfatizó la generosidad de dos socios: Egidio Vincenti y una rotaria, cuyo donativo lo hizo desde el anonimato.