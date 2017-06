Violencia de género: por jueces con competencia civil y penal

En la tarde de ayer, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, se llevo a cabo la Charla-Debate "Justicia y Género" que estará a cargo de la Dra. Liliana Michelassi, actualmente Jueza Titular del Tribunal Colegiado de Familia N° 2 de la ciudad de Santa Fe.En diálogo con la prensa local, la magistrada agradeció la invitación y manifestó la necesidad sobre "trabajar sobre este flagelo que es la violencia de género y la violencia familiar. Antes de salir del Juzgado, estaba mirando la estadística. En lo que va del año, en la capital provincial recibimos 2927 denuncias de violencia familiar, entre los tres tribunales colegiados que tenemos. Las cifras que da la Organización Mundial de la Salud y la ONU Mujeres -que se creó por la violencia de género- dice que una de cada 3 mujeres fuimos, somos o seremos víctimas de violencia familiar"."Es una pandemia, es una cuestión grave, están muriendo muchas personas", sentenció. "Decidí hablar de género y no de violencia familiar, porque involucra también al hombre, es solo una cuestión biológica. Lo que aparece aquí son cuestiones vinculadas a las formas de comportarse (machista, patriarcal o no) en los roles que cada uno juega en la pareja. Ese desbalance del poder hace que ocurra lo que pasa", indicó.Consultada sobre qué tan bien está preparada la Justicia para enfrentar esta pandemia, comentó que "la ley debe tener unos 20 años en Santa Fe y algunos años más en la Nación. Se fue preparando sobre la marcha. Cuando entró en vigencia la ley, no sabíamos nada, ni siquiera, como aplicarla. Y se fue modificando. Hoy en la ciudad de Santa Fe hay una Fiscalía específica para recibir los problemas de violencia. Y los jueces tenemos un sistema de turnos que hasta hace poco eran de dos semanas seguidas y ahora es de una sola, porque no nos daba la piel para poder aguantar tanto tiempo. Tenemos un teléfono en donde recibimos todas las denuncias. Recién me llamó la Fiscal diciendo que hay tres denuncias. La Secretaria va al Tribunal, y se resuelve inmediatamente medidas de protección".Michelassi tiene una propuesta que la llevó a las Jornadas Internacionales en Colombia: "se debe crear un Juzgado de Violencia Familiar, y que tenga competencias tanto en lo civil como en lo penal. Porque el hecho de que se desdoble hace que perdamos de vista qué pasa con la gente luego de que tomamos decisiones. No sabemos qué sanción le aplicaron, si acatan las medidas... Si la da un juez civil, las respuestas que da la policía no es la misma que si la da un juez penal"."Vi en la última revista de la Asociación de Mujeres Jueces, de la que soy delegada en Santa Fe, que hay tres artículos que dicen exactamente esto: que debería haber un solo Juzgado, en donde confluya tanto la violencia familiar como la de violencia de género, con competencias en los civil y en lo penal", completó."Tenemos botones antipánico, pero faltan: no tenemos para cubrir la cantidad que se requiere. Algunos los provee la Municipalidad de Santa Fe y otros, el Ministerio Público de la Acusación", dijo la Magistrada, aunque reconoció que "se rompen, son difíciles de arreglarlos, las personas no los cuidan", culminó.