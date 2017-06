Boasso va por Unite

El radical Jorge Boasso se presentará como precandidato a diputado nacional por la lista Unite, luego de que la Junta Electoral de Cambiemos no le permitiera competir en una interna contra Albor Cantard y mediaran denuncias de "proscripción". Si bien apeló la decisión de la Junta Electoral, Boasso decidió poner en marcha un plan alternativo a través del partido Unite, que encabeza el exconcejal José Bonacci, para participar de las PASO del próximo 13 de agosto."Vamos con la lista Fuerza para el Cambio, con los mismos integrantes y estatutos, en un partido nacional como Unite que nos presta su espacio para evitar una posible proscripción", afirmó el radical en declaraciones a La Capital de Rosario. Por la decisión de dejarlo fuera de la competencia interna el concejal por Rosario -y que fue compañero de fórmula de Miguel Del Sel en las elecciones a gobernador en 2015- acusó al presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, José Corral, quien cumplió con el mandato del presidente Mauricio Macri, que quería lista única en Santa Fe."Quizás Boasso quería integrar la lista única y canaliza su frustración, pero no sé por qué por qué se la ha agarrado conmigo en forma irrespetuosa e injustificada en sus declaraciones", subrayó Corral, al rechazar los dichos del excompañero de fórmula de Del Sel. A su entender, la lista que encabeza Cantard, que tiene la bendición de la Casa Rosada, "representa a todos los sectores de Cambiemos". "Probablemente él tiene que canalizar en alguien la frustración de no haber integrado la lista de consenso que, tanto el presidente, como la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el radicalismo a nivel nacional, integramos que es la lista que encabeza Albor Cantard y que está acompañado por Luciano Spina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro, que es una lista de lujo pero que además representa a todos los sectores de Cambiemos", afirmó Corral.En la polémica se metió también el gobierno de Santa Fe del socialista Miguel Lifschitz, que consideró que la decisión de impedir la lista de Boasso es "realmente preocupante". El ministro de Gobierno y Reforma del Estado provincial, Pablo Farías, aseguró que "en toda esta etapa democrática, la doctrina y la posición de los tribunales electorales y de la Justicia electoral siempre ha sido favorable a la participación política, dándole más importancia a la posibilidad de competencia entre la diversidad de candidatos que a los requerimientos formales".Boasso apeló este martes la disposición de la Junta Electoral de Cambiemos y dijo que de recibir otra negativa recurrirá a la Justicia Federal y a la Cámara Nacional Electoral.El concejal radical por Rosario reveló que la semana pasada, ante el temor de la impugnación de su espacio, presentó una lista con el partido de Bonacci, algo "que se utiliza en muchos lugares para evitar proscripciones mediante una lista espejo, que se llama exactamente igual, con los mismos integrantes, estatuto de principios y apoderada".