Bonino reclama por más seguridad y capacitación

El concejal de Cambiemos y precandidato a renovar la banca en el Concejo, Lalo Bonino presentó nuevamente un pedido de informe, para conocer el plan de capacitación de la GUR en los últimos 6 meses y cuáles fueron los recorridos vehiculares realizados por la fuerza local durante los días 17 y 18 de junio, debido a algunos reclamos sobre la baja en el patrullaje. En otro pedido solicita a la Provincia que informe los motivos por los cuales el destacamento Nº 7, de Barrio 17 de Octubre sigue sin cumplir sus funciones y la necesidad de más personal para la Regional V.El edil, junto a sus compañeros de bloque han venido reclamando de un tiempo a esta parte, tanto a la Provincia como a la Ciudad una mejora en la utilización de los recursos con los que se cuenta; así como también un incremento de los mismos."Es obvio que la verdadera lucha que tenemos contra la delincuencia, cada vez más violenta, es a través de mejores y más acciones de carácter social que sean sostenidas en el tiempo; pero también la prevención ciudadana así como la capacidad de pronta respuesta ante hechos delictivos deben estar bien alto de la prioridades”, afirmó el edil macrista.Además, desde el inicio de su gestión busca conocer la temática de cómo se viene trabajando y en busca de brindar soluciones y mitigar las consecuencias de la inseguridad, teniendo en cuenta el reclamo de los vecinos: "desde el comienzo de mi gestión como Concejal, no solo me he capacitado, sino que también he trabajado y presentado varios proyectos relacionados con la Seguridad Ciudadana en Rafaela, ya que estoy convencido que podemos darles mejores respuestas a los ciudadanos que, día a día, viven con temor de salir a la calle, producto de la realidad en la que vivimos y nos han sabido delegar”. dijo Bonino“. La GUR es la primera opción a la que recurren los vecinos ante cualquier hecho; y ello nos obliga a estar a la altura de las circunstancias; por ello siempre estuvimos trabajando en solicitar más capacitación y mejores móviles para sus integrantes. Considero que, para lograr la tranquilidad de los vecinos en el seno de la sociedad, es importante tener un organismo con personal capacitado y en condiciones de resolver de manera eficaz y efectiva los posibles conflictos que se produzcan en nuestra Ciudad”, agregó el concejal.A modo de cierre dijo: “hemos estado recorriendo nuevamente el Barrio 17 de Octubre, charlando con los vecinos, escuchando sus inquietudes y reclamos, y nos llama la atención que el destacamento que se ubica en el barrio aún permanezca cerrado. Desde nuestro espacio hemos realizado muchos reclamos a la Provincia por este tema y nuevamente hoy volvemos a pedirle al Gobierno Provincial que informe los motivos por los que el destacamento aún no ha abierto sus puertas”, concluyó Bonino.