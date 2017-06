Cooperativas del agro en alerta por crisis de economías regionales

El próximo sábado 1 de julio se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, pero en lo que respecta al sector agropecuario, no hay mucho para festejar porque sectores como la yerba mate, la vitivinicultura, la lechería, la fruticultura y el arroz están atravesando profundas crisis -producto de los altos costos y la falta de competitividad-. Todas estas actividades encuentran una fortaleza en el movimiento cooperativo pero así y todo ninguna logra salir del laberinto."Lamentablemente hay cada vez más concentración en el sector, muchas son las economías regionales que están en problemas y lo mismo sucede con las pymes. Hace falta que se entienda que medidas tales como la eliminación de las retenciones no influyeron para nada en sectores como la yerba mate o el arroz que están en decadencia desde hace varios años y en los últimos meses la situación se profundizó. Los productores encuentran muchos beneficios dentro del cooperativismo porque logran bajar costos y vender en mejores condiciones pero así y todo el panorama es muy complicado", detalló a Ambito Financiero Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro.Según las estadísticas de la entidad, las cooperativas agropecuarias facturan más de U$S 9.000 millones al año y sus exportaciones superan los U$S 4.500 millones, aportando el 9% del PBI y representan el 5,6% del total de las exportaciones primarias y agroindustriales. Además comercializan el 22% de la producción del campo; y si bien son un sector fuerte dentro del esquema global, desde hace muchos años no encuentran herramientas financieras adecuadas para la actividad "Nos encontramos con tasas de interés muy altas y que son inviables ante la actual situación del mercado. Tampoco hay una salida exportadora competitiva por lo que el pequeño y mediano productor está en extinción.Particularmente desde Coninagro no estamos a favor de ningún tipo de asistencialismo y ni siquiera solicitamos que se modifique el tipo de cambio, entendemos que parte de la solución está en poner a disposición del sector herramientas financieras que apalanquen las diferentes actividades. Otra cuestión fundamental es incrementar los reintegros a las exportaciones para aquellas producciones que hoy están más complicadas", recomienda Iannizzotto.