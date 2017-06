El plan de demolición de tambos instrumentado por el kirchnerismo

“¿Hasta cuándo se puede dejar que se sigan cerrando tambos sin que entre en zona de riesgo la seguridad alimentaria? ¿Cuánto tiene que ver el cambio de política económica en el país? Indudablemente, mucho”.Tales consideraciones, referidas a la crisis lechera argentina, fueron realizadas por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta personal de Twitter. Si bien el gobierno macrista no supo implementar medidas orientadas a revertir la crisis lechera (potenciada por factores climáticos adversos) el origen del desastre sectorial se originó durante el régimen kirchnerista, el cual, más que una política, instrumentó un plan de demolición.En este sentido el sitio Valor Soja realizó un pormenorizado detalle histórico de las principales medidas del kirchnerismo para el sector lácteo:El entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, eleva de 5,0% a 15% el derecho de exportación aplicado a la leche en polvo y a 10% el de quesos. Pocos días después de implementada la medida, Pascual Mastellone (La Serenísima), señala que el aumento de retenciones se hizo para “buscar un equilibrio, porque la exportación se estaba llevando toda la leche del país y el mercado interno iba a quedar desabastecido”. No hace falta aclarar quién fue el principal impulsor de tal incremento.Los precios pagados al tambero comienzan a caer. El ministro Roberto Lavagna señala en una conferencia de prensa que, gracias al aumento de las retenciones, el precio de la leche pagado al tambero quedó “en el orden de los 52 o 53 centavos, y se evitó la suba que llegaba a los 60 centavos por litro”. Y agrega que “la medida ha tenido el efecto en el marco de lo esperado”. Faltó aclarar: de lo esperado por un sector de la industria.El 10 de noviembre Roberto Lavagna anuncia la suspensión de los reintegros a las exportaciones de una serie de productos lácteos. Al día siguiente, la resolución se publica en el Boletín Oficial. Una semana antes de la entrada en vigencia de la medida (7-11 de noviembre de 2005) las industrias lácteas declaran ante la Aduana exportaciones de leche en polvo entera a granel por un volumen de 43.722 toneladas, un volumen equivalente a varios meses de exportaciones de dicho producto. De esta manera, en lo inmediato la medida no afecta a la industria láctea exportadora, dado que podrá seguir percibiendo el reintegro correspondiente por futuros embarques. Se trata de otra movida para promover bajas adicionales en los precios pagados a los tamberos.La entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, dispone una rebaja en las retenciones a la exportación de lácteos: del 10% al 5% en los quesos y del 15% al 10% en el de la leche en polvo.“Esperamos que con esta medida se mantengan los precios de 51 ó 52 centavos porque es lo que, de acuerdo con las estimaciones que realizamos, tornan competitiva a la producción primaria y permite el ciclo de reinversión del sector”, dice Miceli al anunciar la medida.Dirigentes de SanCor firman un acuerdo con Adecoagro para recibir una capitalización de 120 millones de dólares a cambio de cambiar la razón social de la cooperativa y cederles el 62,5% del capital. Operadores kirchneristas promueven la baja del acuerdo para cambiarlo por una nueva deuda de 80 millones de dólares con la entidad estatal venezolana Bandes. SanCor se compromete a pagar la deuda con leche en polvo y a realizar envíos adicionales, los cuales no se cobraban de manera directa, sino a través de un fideicomiso gestionado discrecionalmente, en el marco del programa “petróleo por alimentos”, por funcionarios kirchneristas y bolivarianos.El 13 de febrero de este año comienza a regir una resolución (61/07) que establece una retención móvil para las exportaciones de leche en polvo. Las alícuotas son tan elevadas que hacen inviable esa operación. SanCor queda exceptuada de la medida. En 2007 las exportaciones de leche en polvo entera se derrumban a 100.363 toneladas versus 209.378 toneladas en 2006.La producción de leche en las principales cuencas argentinas registra una importante baja en el primer trimestre de 2007 debido a un fuerte temporal climático que liquida a gran parte de las pasturas de muchos tambos. Las principales industrias lácteas, que ya venían recibiendo un menor volumen a partir del cierre de tambos, se encuentran ahora con una disponibilidad bajísima de materia prima. La competencia entre las empresas lácteas por hacerse de mercadería comienza a ser evidente. Los precios pagados al tambero, que en febrero se ubicaban en 0,53 a 0,56 $/litro, en marzo superan ya los 0,60 $/litro. Y seguirán subiendo progresivamente hasta sobrepasar los 0,90 $/litro en el segundo semestre del año. El año 2007 terminará con una producción de leche de 9527 millones de litros, una cifra 6,2% inferior a la registrada en 2006.: El gobierno kirchnerista comienza a regular las exportaciones de productos lácteos por medio de la introducción de permisos de embarque denominados Registro de Operaciones de Exportación Lácteas (ROEL).Antes de asumir su cargo como ministro de Economía, Martín Lousteau, participa en una conferencia de prensa en la cual se anuncia un precio de referencia de 0,78 $/litro para la leche a salida de tambo. El funcionario aclara que con la nueva medida “queremos dar una señal muy clara al productor, del equilibrio necesario entre el mercado externo y las necesidades de los trabajadores y sus familias”.El régimen kirchnerista elimina los derechos de exportación vigentes sobre los productos lácteos ante la caída de ventas externas motivada por el derrumbe de los precios internacionales. En el año 2008 las exportaciones argentinas de leche en polvo entera fueron de apenas 101.410 toneladas (casi tan horribles como las registradas en 2007).En el transcurso de 2013 los valores de la leche en polvo habían comenzado a subir de manera significativa. La industria comenzó entonces a autorregularse en lo que respecta a los volúmenes exportados para intentar evitar la intervención oficial. Pero con precios promedio récord del orden de 5000 u$s/tonelada, la tentación de incrementar las ventas externas fue irresistible. Y la intervención finalmente llegó: en 2014 se exportaron 142.476 toneladas de leche en polvo versus 189.003 en 2013.Los precios internacionales de la leche en polvo se derrumban. La exportación, golpeada por la creciente sobreapreaciación del peso argentino, se torna económicamente inviable. Es en ese momento cuando Augusto Costa decide liberar las ventas externas del producto. Desde entonces los precios internacionales no volvieron a alcanzar los niveles récord registrados en el primer semestre de 2014.