Libertad venció a Quilmes

En la noche del martes llegó a su fin la segunda fecha del Torneo Oficial "Carlitos Turati" de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet. En su estadio, Libertad de Sunchales derrotó a Argentino Quilmes por 74 a 60 y mantuvo el invicto luego de haberle ganado en la primera jornada a Peñarol.En los Tigres se destacaron Augusto Alonso con 20 tantos y Adriano Maretto con 18. En el Cervecero no alcanzó el juego interno de Luciano Volta (20) y Nicolás Herrera (15).Posiciones: Libertad de Sunchales, Unión de Sunchales e Independiente 4 puntos; Atlético y 9 de Julio 3; Ben Hur, Peñarol y Argentino Quilmes 2.viernes, a las 21,30: Unión vs. Ben Hur, Peñarol vs. Quilmes y Atlético vs. Independiente. Miércoles 5, a las 21,00: 9 de Julio vs. Libertad.SAN LORENZO Y REGATAS LA FINALEl conjunto de Julio Lamas superó por 89-80 a Quilmes, en el Polideportivo Islas Malvinas, cerró la serie 3-0 y se clasificó a la Final de La Liga. Nicolás Aguirre fue el goleador del Ciclón, con 19 puntos.Así San Lorenzo se consagró campeón de la Conferencia Sur y logró nuevamente el boleto para disputar la Liga de las Américas 2018. En la definición de la Liga defenderá el título frente a Regatas Corrientes, equipo que viene de eliminar a San Martín.