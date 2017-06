"Todo, todo" en el Cine Belgrano

Este fin de semana se estrena "Todo, todo" (Everything, Everything), un film destinado principalmente al público adolescente que se convirtió en trending topic en las redes sociales apenas anunciado su estreno. Se proyectará desde el viernes 30 de junio al martes 4 de julio a las 21:15, subtitulada. Es apta para mayores de 13 años y la entrada general es de $ 70.Basada en la novela publicada en 2015 y escrita por Nicola Yoon, esta película se centra en Maddy Whittier (Amandla Stenberg), una chica que lleva toda su vida encerrada en su hogar porque tiene inmunodeficiencia combinada grave, es decir, su sistema inmunológico es tan frágil que al salir a la calle puede contraer una enfermedad y posiblemente morir. Su monótona existencia cobra sentido cuando a la casa de al lado se muda Olly Bright (Nick Robinson), un chico apesadumbrado con quien comienza una relación vía mails, mensajes y la colindante ventana entre sus dos casas, al menos hasta que su madre se interpone.Continúa "Un jefe en pañales". Una comedia familiar hilarante acerca del impacto que provoca la llegada de un nuevo bebé a la familia, contada desde la perspectiva de Tim, un chico de siete años con una imaginación desenfrenada.Se proyectará de viernes a martes a las 18, en 3D y doblada al español, con una entrada general de $ 75. Cabe aclarar que los menores de dos años, si bien no pagan entrada, podrán tener acceso a los anteojos 3D.El jefe en pañales más inusual llega a casa de Tim en taxi, portando un traje, cargando un portafolio y hablando con la voz y el ingenio de Alec Baldwin. La rivalidad entre los dos hermanos la hacen a un lado con reticencia, cuando Tim descubre que el jefe en pañales es, de hecho, un espía en una misión secreta, y sólo él lo puede ayudar.Con la dirección de Maximiliano Pelosi y las actuaciones de Juana Viale, Diego Gentile y Claudio Gallardou, se podrá ver en la sección del INCAA destinada a promover el cine nacional Mariel espera. Este drama se proyectará de viernes a martes a las 19:45 con una entrada general de $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios $ 20. Es apta para mayores de 16 años.Mariel y su marido felizmente casados, van a mudarse del departamento que alquilan actualmente a un departamento más amplio que recién acaban de reservar para la compra. Ella es arquitecta y su jefa le dejó a cargo el diseño de cómo debe ser la iluminación de una colección de obras de arte. Todo marcha muy bien para Mariel. Pero en la última ecografía algo no está bien. La gestación de su embrión se interrumpió. Ella convive desde ahora con la muerte que lleva adentro.