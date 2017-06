Una nueva fecha del torneo de Inferiores

Eldede ladepuso en disputa su 12º fecha en la cual se anotaron 92 goles.En la Zona Norte el Deportivo Ramona lidera en Séptima y Octava, mientras que Moreno lo hace en Sexta y el certamen de Novena lo comparten –por el momento- Ataliva y Aldao. Por el lado de la Zona Sur, La Hidráulica de Frontera comanda con en Sexta, Séptima y Octava, el torneo de Novena es liderado por Atlético María Juana.Tacural 1 (Jairo Valdez) – Aldao 0, Humberto 1 (Julián Campo) – Vila 1 (Gonzalo Gutiérrez), Tiro Federal 3 (Hernán Fernández, Gabriel Acosta y Cristian Villalba) – Ramona 0, Roca 2 (Nicolás Heinrich y Joaquín Ulman) – Ataliva 4 (Bautista Rodríguez x 3 y Alejandro Sudano). A Moreno le dieron los puntos ya que U. Sancristobalense no presentó la divisional.Tacural 1 (Lucas Walker) – Aldao 4 (Erik Iturre x 2, Juan Páez y Juan Pablo Mitri), Humberto 1 (Ciro Leineker) – Vila 0, Tiro Federal 1 (Alexander Fernández) – Ramona 2 (Tomás Panero Quaranta y Matías Guglielmone), Roca 1 (Matías Ribalta) – Ataliva 1 (Bruno Villalba), Moreno 1 (Mateo Castillo) – U. Sancristobalense 0.Humberto 6 (César Flores x 2, Agustín Cisneros, Gabriel Díaz, Fabricio Astesana y Manuel Marini) – Vila 0, Tiro Federal 1 (Tomás Cerrudo) – Ramona 2 (Gabriel Battaglino y Mateo Masuero), Moreno 5 (Lorenzo Lederhos, Paulo Rosales, Nahuel Bett, Jonatan López y Benjamín Castillo) – U. Sancristobalense 0. A Ataliva y Aldao les dieron los puntos ya que Sp. Roca y el Dep. Tacural, respectivamente no presentaron las divisionales.Tacural 0 – Aldao 2 (Maximiliano Lucero y Enzo Arriola), Humberto 4 (Rodrigo Flores x 2, Lautaro Orellana y Bautista Alassia) – Vila 0, Tiro Federal 0 – Ramona 1 (Manuel Iglesias), Roca 0 – Ataliva 0, Moreno 7 (Fernando Turquetti x 3, Yoel Barberis x 2 y Octavi Gadler x 2) – U. Sancristobalense 0.Ramona vs. Roca, Vila vs. Tiro Federal, Aldao vs. Humberto, Moreno vs. Tacural, U. Sancristobalense vs. Ataliva.Josefina 1 (Bruno Bovio) – San Martín 3 (Axel Arevalo, Elías Colombani y Sebastian Acastello), La Hidráulica 3 (Federico Bailone, Esteban Ribles y Nicolás Vocos) – Bochazo 1 (Iván Giussani), Santa Clara 0 – Zenón Pereyra 1 (Santino Turina), Florida 4 (Juan Montenegro x 3 y Braian Quinteros) – Talleres (MJ) 1 (Mauricio Riffle).Josefina 4 (Enzo Lovera, Kevin Gómez x 2 y Nicolás González) – San Martín 1 (Benjamín Callebaut), La Hidráulica 1 (Gastón Amaya) – Bochazo 1 (Iván Giussani), Santa Clara 0 – Zenón 2 (Santino Turina x 2), Florida 1 (Uriel Varela) – Talleres (MJ) 0.Josefina 2 (Emilio Peralta y Jesús Alvarez) – San Martín 0, La Hidráulica 1 (Rodrigo Lencina) – Bochazo 0, Santa Clara 1 (Matías Ojeda) – Zenón 0, Florida 0 – Talleres (MJ) 2 (Agustín Bonino y Lucas Grandolio).Josefina 0 – San Martín 6 (Facundo Canavese x 2, Alexis Coarosso x 2, Franco Borgarello Boschetto y Luca Bortolón), La Hidráulica 1 (Facundo Baudi) – Bochazo 0, Santa Clara 2 (Axel Exposito y Nahuel Barrientos) – Zenón 0, Florida 1 (Mateo Avila) – Talleres (MJ) 1 (Máximo Godoy).Zenón Pereyra vs. Florida, Bochazo vs. Santa Clara, San Martín vs. La Hidráulica, Atlético (MJ) vs. Josefina. Libre: Talleres (MJ).