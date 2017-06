Luna viaja hoy a Ecuador

Que Fernando Luna iba a continuar su carrera futbolística en Ecuador era un hecho, restaba saber cuándo. En el pasado mercado de pases había sonado como refuerzo del Emelec y todo se terminó concretando en estos días. Hoy, Luna estará viajando a Guayaquil para arreglar su vínculo con dicho club por el plazo de 18 meses.“Ya hace cinco o seis meses que se arregló todo, yo tenía contrato en Rafaela y por eso no me podía ir, por respeto hacia mi club tampoco había manifestado nada”; reconoció Fernando Luna en el programa radial Tribuna Azul, de Guayaquil.En relación a esta posibilidad que se le da en su carrera futbolística, Luna señaló: “Me tocó debutar de grande por temas económicos y personales míos, pero me fue bien en estos dos o tres últimos años y por eso seguramente llega el interés de Emelec, estoy muy contento y con muchas ganas, me han esperado todo este tiempo porque sino hubiesen llevado a otro y eso me pone muy contento” y luego agregó: “Se que es un club muy grande de allá, hay algunos argentinos y es un club ordenado, muy lindo y con una gran hinchada”.“Ojalá Dios quiera nos vaya bien, me pueda acoplar rápido al equipo, a lo que quiere el entrenador y me siento con muchas ganas de poder estar ahí, entrenar y conocer a los compañeros”, manifestó Luna.El Emelec, bicampeón de Ecuador en los últimos tres años es dirigido por Alfredo Arias, se prepara para los octavos de final de la Copa Libertadores (el jueves 6/7 jugará la ida vs San Lorenzo, 21:45 hs).