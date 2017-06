Le entraron a robar en su casa al concejal Bottero

Era la 1 de la madrugada de ayer, cuando el perro salchicha de la familia del concejal Germán Bottero ladró. No era común que eso sucediese a esa hora, y de inmediato alertó a la familia de que algo raro estaba sucediendo.El perro no estaba equivocado: fue la cuarta vez que la propiedad donde vive el concejal y su familia era visitada por amigos de lo ajeno.Si bien el robo no fue cuantioso, no por ello deja de ser preocupante que un miembro del Poder Legislativo local sea víctima de malvivientes, que por lo visto, no le tienen miedo a nada.La vivienda donde habita Bottero y su familia, ubicada en calle General Paz al 700, internamente está separada: la casa está por un lado y el quincho trasero por el otro.En esta oportunidad los ladrones -no se sabe cómo- tenían conocimiento, o se dieron cuenta en el momento, de que el portón principal de la casa tenía el control remoto roto, por lo que estaba semiabierto.Luego de trasponer este portón principal, los ladrones se dirigieron directamente al quincho trasero, abrieron la puerta, y se llevaron dos bicicletas que se encontraban allí en ese momento.También aprovecharon la ocasión para revisar el automóvil allí guardado, desde donde sustrajeron una suma de dinero en efectivo no mayor a los 1.000 pesos, según el concejal Bottero comentase a este Diario.No hubo violencia ni uso de la fuerza. Tampoco entraron a la casa donde estaba la familia, por lo que seguramente el hecho será calificado provisoriamente como “hurto”. Desde el quincho que está separado de la vivienda los ladrones se llevaron estos elementos y ganaron nuevamente la calle sin ser descubiertos hasta este momento.Como dijimos anteriormente, lo preocupante de este hecho es que es la cuarta vez que el concejal Bottero es visitado por los amigos de lo ajeno. En las anteriores oportunidades también se llevaron bicicletas y un televisor.En la noche de la víspera el concejal se dirigió a la Comisaría 1ª para realizar la correspondiente denuncia, como todo ciudadano debe hacerlo; por lo que luego de este trámite seguramente tomará la investigación el fiscal de turno, en esos momentos Dr. Carlos Vottero, transcurridas unas 20 horas de sucedido, lo cual no es un detalle menor para la investigación.Relacionado a un ilícito en investigación, personal policial de Subcomisaría 1ª con colaboración de Cuerpo Guardia de Infantería, contando con el correspondiente mandato legal, allanaron una casa en calle Chaco, procediendo a la detención de un sujeto de 18 años que fue trasladado a sede policial.Según lo publicado por LA OPINION edición digital, el joven se llamaría Brian A. y no sería la primera vez que cae en manos de la policía.En la oportunidad los uniformados también procedieron al secuestro de una moto marca Honda.El martes, efectivos policiales de Comando Radioeléctrico y de la Brigada Motorizada realizaron por iniciativa propia un operativo de chequeo motovehicular en intersección de calles Las Heras y Dorrego, entre las 18:00 y las 18:45. Se identificaron 18 motovehículos y 22 personas, desarrollándose con normalidad.Por otra parte, en la víspera, personal de Comisaría 6ª de Frontera realizó un operativo de saturación de 10:00 a 12:00 en barrios Eva Perón, Milani y San Javier. Resultó del mismo la identificación de 30 vehículos y 45 personas, sin mayores novedades.En tanto, de 17:30 a 19:30 efectivos de la misma sede con colaboración de Destacamento 6 Acapulco y “Los Pumas” realizaron un operativo de saturación en Barrio Milani y Colegiales. Se identificaron 45 vehículos, 56 personas en la vía pública, se demoraron 4 sujetos y se trasladó una motocicleta por carecer de documentación obligatoria.Finalmente, personal de Comisaria 5ª San Vicente realizó de 18:00 a 22:00 horas y por iniciativa propia, un operativo vehicular en el ámbito de la localidad de San Vicente. Se identificaron 33 vehículos y 48 personas, sin novedades para informar.