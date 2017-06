Cuarto intermedio en la sesión de Diputados

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El oficialismo de la Cámara de Diputados fracasó ayer en su intento de completar la media sanción al proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, ya que luego de aprobar en general la iniciativa, prevalecieron los desacuerdos en el tratamiento en particular del articulado, con lo cual se definió el pase a cuarto intermedio y la postergación del desenlace, al menos, hasta el miércoles de la semana que viene.En una sesión especial plagada de confusiones y que al principio estuvo a punto de caerse (Cambiemos consiguió un quórum ajustadísimo), el oficialismo también desaprovechó la posibilidad de avanzar en la aprobación de la ley de excarcelaciones, que era el tema que continuaba en el orden del día.La diputada Elisa Carrió, advertida sobre el abismo que separaba al bloque oficialista de poder cumplir con su cometido, fue quien propuso el recurso del pase a cuarto intermedio. La discusión no sólo naufragó por el rechazo rotundo de la oposición al artículo 37, que hubiera permitido que el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria se aplicara retroactivamente al caso Odebrecht para propiciar la "colaboración eficaz" de la empresa brasileña en el caso de las coimas que admitió haber pagado en la Argentina. También fue rechazado en la votación en particular el artículo 1, que aborda la tipificación de los delitos, con 88 votos negativos y 86 positivos.Además, el Frente Renovador está decidido a no dejar pasar el artículo 5, que exime a las empresas involucradas de pasibles sanciones penales. El Frente para la Victoria, que casi logra su propósito de hacer caer la sesión al no sentar a sus diputados en las bancas, luego votó en contra de la ley en general.En cambio, la bancada massista acompañó en general, pero luego se mantuvo férreo en el tratamiento particular del articulado, y terminó la velada con un sabor dulce de victoria. La iniciativa de Cambiemos busca llenar el vacío legal que existe para la sanción de las personas jurídicas (empresas) que cometan delitos contra la administración pública, lo que permitiría avanzar penalmente sobre los funcionarios públicos que, por ejemplo, cobren coimas.El proyecto del oficialismo estipula que las empresas podrán ser sancionadas con una multa que oscilará entre el 0,5 por ciento al 20 por ciento de "los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito".Otras sanciones que se le podrían aplicar a la persona jurídica autora de delito son la suspensión provisoria o definitiva de la personería, suspensión de la actividad, patentes o marcas hasta 10 años, la imposibilidad de acceder a licitaciones, pérdida de subsidios estatales u otro tipo de beneficios, y la publicación total o parcial de sentencia condenatoria por dos días en dos diarios de circulación nacional.El centro de las críticas giró en torno al artículo 37, que fue defendido a capa y espada por el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli. "Se ha criticado el artículo 37, pero desde mi punto de vista ese artículo es claramente beneficioso. Se refiere a la posibilidad que personas jurídicas celebren acuerdos por hechos anteriores a la sanción de la presente ley. Si no existiera este artículo los hechos de corrupción anteriores no podrían ser objeto de investigación, ni de sanción ni de acuerdo alguno, de manera que extiende la aplicación de la ley en términos administrativos", destacó Tonelli.